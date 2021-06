Si modifica ancora il calendario del Mondiale di Formula 1 2021, dopo la cancellazione della gara del Canada e dello spostamento del Gp di Francia e l'aggiunta della gara bis in Austria torna anche il Gran Premio della Turchia che prende il posto del tracciato di Singapore, che per il secondo anno consecutivo è costretto a dare forfait a causa della pandemia. La notizia era nell'aria ed è stata ufficializzata dalla Formula 1. La data del GP di Turchia sarà il 3 ottobre. Non sono da escludere in questo momento ulteriori cambiamenti in calendario, è a rischio anche il Gp del Giappone di Suzuka.

Singapore aveva rinunciato alla gara anche in questo campionato del 2021, la FIA ha vagliato una serie di candidature e ha scelto di puntare di nuovo sull'Istanbul Park, tracciato bello e che ha fatto parte del calendario ininterrottamente dal 2005 al 2011 e che vi è rientrato lo scorso novembre per la gara del 2020, un Gp storico perché Hamilton vinse il suo settimo titolo Mondiale. La Turchia pareva pronta a subentrare al Canada, ma in questo periodo la pandemia non dà tregua alla Turchia che comunque riesce a rientrare anche nel calendario 2021.

Il CEO di Formula 1 Stefano Domenicali ha mostrato la propria soddisfazione per il ritorno in calendario del circuito di Istanbul: "Siamo lieti di tornare in Turchia al circuito Intercity Istanbul Park. Speriamo di vedere di nuovo un'altra fantastica gara in una delle migliori piste del mondo. Vogliamo ringraziare la direzione dell'Intercity Istanbul Park e il Sig. Vural Ak per i suoi sforzi personali per rendere possibile questo evento. Abbiamo dimostrato che possiamo continuare ad adattarci e c'è un grande interesse per il nostro sport e la speranza da molte località di avere un Gran Premio. Abbiamo avuto ottime conversazioni con tutti gli altri promotori dall'inizio dell'anno e continuiamo a lavorare a stretto contatto con loro durante questo periodo".