Formula 1 2022, gli orari TV su TV8 e Sky del GP Bahrain a Sakhir Gli orari TV del GP del Bahrain a Sakhir, primo gran premio del Mondiale di Formula 1 2022: il programma completo di prove libere, qualifiche e gara e la programmazione TV di Sky e TV8.

A cura di Michele Mazzeo

È tutto pronto per l'inizio del Mondiale di Formula 1 2022: da venerdì 18 a domenica 20 marzo sul circuito di Sakhir è infatti in programma il GP del Bahrain che aprirà la nuova stagione. Parte dunque da qui la caccia al titolo iridato con Lewis Hamilton a caccia di rivincita sul campione in carica Max Verstappen. Grande attesa per vedere all'opera le nuove rivoluzionarie monoposto "a effetto suolo" e per capire quanto i valori emersi dai test prestagionali (con Red Bull e Ferrari che sembrano avere qualcosa in più rispetto alla Mercedes) corrispondano effettivamente alla realtà.

Per il week end di Sakhir che darà il via al nuovo Mondiale F1 è previsto il programma tradizionale delle altre gare in calendario con le prime prove libere che andranno in scena venerdì 18 marzo 2022, mentre sabato 19 e domenica 20 dicembre si proseguirà poi con le qualifiche e la gara. Tornano anche i canonici orari TV. L'intero fine settimana del GP del Bahrain 2022 si può vedere in diretta TV su Sky e in live streaming su SkyGo e NowTV, ma qualifiche e gara si potranno vedere anche in chiaro su TV8.

Orari F1 GP Bahrain, il programma di libere, qualifiche e gara

Questo il programma completo del GP del Bahrain, primo atto del campionato Mondiale di Formula 1 2022 che andrà in scena sul circuito di Sakhir da venerdì 18 a domenica 20 marzo, con tutti gli orari di prove libere, qualifiche e gara:

Venerdì 18 marzo

Prove libere 1: 13:00 – 14:00

Prove libere 2: 16:00 – 17:00

Prove libere 3: 13:00 – 14:00

Qualifiche: 16:00 – 17:00

Gara: 16:00

Formula 1 su Sky, orari TV della diretta del GP Bahrain

L'intero weekend del GP de Bahrain di F1 si può vedere in diretta TV e in live streaming su Sky: le prove libere del venerdì, le qualifiche del sabato e la gara della domenica saranno trasmesse sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 HD (canale 207). Di seguito il palinsesto per vedere in diretta tutta l'azione in pista dei piloti del primo gran premio del Mondiale di Formula 1 2022:

Venerdì 18 marzo – Prove Libere

FP1 (venerdì 18 marzo ore 13:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD e Sky Sport Uno

FP2 (venerdì 18 marzo ore 16:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD e Sky Sport Uno

FP3 (sabato 19 marzo ore 13:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD e Sky Sport Uno

Q1, Q2 e Q3 (sabato 19 marzo ore 16:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD e Sky Sport Uno

Gara (domenica 20 marzo ore 16:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD e Sky Sport Uno

Formula 1 su TV8, gli orari del GP Sakhir in chiaro

Il GP del Bahrain di Formula 1 in programma dal 18 al 20 marzo 2022 sul circuito di Sakhir che apre il nuovo Mondiale F1 sarà trasmesso in TV anche in chiaro su TV8: sul canale 8 del digitale terrestre si potranno vedere in differita sia le qualifiche del sabato che la gara della domenica che darà il via alla nuova stagione del Circus.

Sabato 19 marzo – Qualifiche

Qualifiche (sabato 19 marzo): differita in chiaro su TV8 dalle ore 21:30

Gara (domenica 20 marzo): differita in chiaro su TV8 dalle ore 21:30

Le caratteristiche del circuito di Sakhir

Ad ospitare il Gran Premio del Bahrain di Formula 1 sarà il circuito di Sakhir situato in mezzo al deserto nei pressi della capitale Manama. Il layout del Bahrain International Circuit dove si aprirà il Mondiale F1 2022 misura 5.412 metri e si snoda lungo 15 curve.

A fare la differenza nei 57 giri di gara sarà però soprattutto l'aderenza all'asfalto particolarmente abrasivo e le sue elevate temperature che mettono a dura prova ogni singolo componente delle nuove monoposto. Fondamentale sarà dunque trovare il giusto assetto aerodinamico su una pista in cui si dovrebbe girare con un carico aerodinamico medio.

Per quanto riguarda i freni invece, come suggerito dal fornitore ufficiale degli impianti frenanti della Formula 1 Brembo, quello di Sakhir è un circuito altamente impegnativo. Durante ogni giro del Bahrain International Circuit i freni vengono utilizzati 8 volte. La frenata più impegnativa in assoluto è quella alla prima curva dove le monoposto passano da 328 km/h a 80 km/h in 2,95 secondi durante i quali percorrono 131 metri.

Lo scorso anno, così come nei due precedenti, a vincere fu Lewis Hamilton, mentre il campione in carica Max Verstappen a Sakhir non ha mai vinto. Questa volta però con le nuove rivoluzionarie vetture a effetto suolo i valori visti nelle precedenti edizioni della gara in Bahrain potrebbero essere sovvertiti.