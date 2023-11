Follia di Aleix Espargarò nelle Libere 2 del GP Qatar: si infuria e dà uno schiaffo a Morbidelli Aleix Espargarò impazzisce durante le prove Libere 2 del Gp Qatar di MotoGP. Il pilota spagnolo si incrocia con la moto di Morbidelli e gli dà uno schiaffo mentre sono in pista.

Aleix Espargarò impazzisce durante le prove Libere 2 del Gp Qatar di MotoGP. Le immagini stanno già facendo il giro del mondo soprattutto per la pericolosità di quanto vista. A un certo punto Franco Morbidelli con la sua Yamaha sorpassa il pilota spagnolo. La reazione di quest'ultimo è fulminea. Il pilota dell'Aprilia ha uno scatto d'ira impressionante. Prima inizia a fare ampi gesti di stizza dalla sua moto contro Morbidelli. I due si avvicinano con Morbidelli che prova a spiegare quanto accaduto e le ragioni del suo eventuale errore tecnico.

Il pilota della Yamaha fa ampi gesto a Espargarò di calmarsi. Lo spagnolo si sbraccia e non riesce a trattenersi, come se avesse spento la luce in quel momento. Morbidelli si avvicina a lui e con il braccio destro gli chiede di abbassare i toni, Espargarò non ci vede più e reagisce malissimo dandogli uno schiaffo sul casco. Morbidelli resta sorpreso e sgomento per quel gesto bruttissimo e anche pericoloso poiché le due moto erano in corsa. Dopo l'episodio con Espargaró, Morbidelli si piazza in 2^ posizione alle spalle di Quartararo: 225 i millesimi di ritardo per il ‘Morbido'.

I due successivamente concludono il proprio giro ma dai box notano tutti quanto accaduto in pista e cercano di riportare la calma. Le immagini indugiano sui due piloti. Espargarò si siede e viene chiamato da un responsabile dell'Aprile che prova a calmarlo. Gli parla e cerca di di rasserenarlo. Nel frattempo il pilota della Yamaha scuro in volto si avvia nel paddock senza proferire parole ma visibilmente provato per quel gesto che non ha alcuna giustificazione specie per la sua pericolosità.

Non si riesce a capire quale sia stato il motivo che ha poi scatenato lo spagnolo, probabilmente si è sentito rallentato da Morbidelli. Alla fine Fabio Quartararo è risultato il più veloce nelle Libere 2 in Qatar in 1:53.531. Alle sue spalle Martin, staccato di 73 millesimi, e poi proprio Aleix Espargaró (con lo stesso tempo di Martin). A questo punto sono comunque attese le scuse da parte del pilota dell'Aprilia nei confronti di Morbidelli.