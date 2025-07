Ferrari in chiaroscuro nelle libere a Spa, Piastri domina: come sono andate le Fp1 del GP Belgio F1 2025

La Ferrari chiude in chiaroscuro l’unica sessione di prove libere del GP del Belgio di Formula 1 2025: Piastri vola con la McLaren, Leclerc quinto, Hamilton settimo e in difficoltà con la nuova sospensione posteriore. Il ritmo con gomme dure della SF-25 però lascia ben sperare.

La Formula 1 torna in pista a Spa-Francorchamps per il GP del Belgio 2025 con una sola sessione di prove libere prima del via al weekend Sprint. I riflettori sono tutti puntati su Ferrari e il debutto della nuova sospensione posteriore montata sulle SF-25 di Leclerc e Hamilton, testata pochi giorni fa al Mugello.

Su un circuito tecnico e imprevedibile come Spa, l'adattamento immediato della nuova soluzione tecnica era un banco di prova fondamentale. Il risultato? Una prestazione in chiaroscuro per la Rossa.

Hamilton fatica, Leclerc si difende. L'inglese, autore di diversi lunghi, non trova mai feeling con la monoposto e lamenta via radio: "Tanti bloccaggi al posteriore e instabilità". Il monegasco invece, dopo un avvio timido, si mette in mostra firmando con gomme dure usate un ottimo 1:44.148 che lo proietta momentaneamente in cima alla classifica.

Le FP1 del GP Belgio 2025 sono anche il primo vero banco di prova per il confronto tra lo sviluppo Ferrari e quello di McLaren e Red Bull, entrambe con aggiornamenti importanti in Belgio. Ma soprattutto sono storiche per un motivo: per la prima volta la Red Bull scende in pista senza Christian Horner al comando, sollevato dall'incarico dopo Silverstone. Al suo posto, al muretto c'è Laurent Mekies, promosso dalla Racing Bulls.

Piastri imprendibile, Red Bull si aggrappa a Verstappen, Ferrari staccata

Nel finale di sessione, con le simulazioni qualifica su gomme soft, emerge la vera forza in campo. Oscar Piastri domina con un eccezionale 1:42.022, impressionando soprattutto nel secondo settore, dove rifila fino a un secondo agli avversari. L'australiano chiude con quattro decimi su Verstappen e mezzo secondo su Norris e Russell (che ha effettuato la simulazione di qualifica con gomme medie).

Dietro, le Ferrari non riescono a tenere il passo. Leclerc è 5°, con quasi un secondo di ritardo e diverse sbavature, mentre Hamilton chiude 7° a oltre un secondo da Piastri. La nuova sospensione mostra potenzialità, ma non ha ancora risolto i problemi di stabilità della vettura. Segnali misti che confermano il lavoro ancora aperto in casa Maranello.

I tempi delle prove libere del GP Belgio F1 2025