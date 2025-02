video suggerito

Ferrari cambia programma per la presentazione della SF-25: quando svelerà la nuova F1 di Hamilton e Leclerc La Ferrari ha cambiato programma riguardo alla presentazione della nuova monoposto per il Mondiale di Formula 1 2025: modificati i piani per il lancio della SF-25 con cui Lewis Hamilton e Charles Leclerc correranno nel prossimo campionato F1.

A cura di Michele Mazzeo

Quando mancano solo pochi giorni alla girandola di presentazioni delle nuove monoposto che prenderanno parte al Mondiale di Formula 1 2025, la Ferrari ha deciso di cambiare improvvisamente il proprio programma riguardo all'unveling della SF-25, la nuova monoposto con cui Charles Leclerc e il suo nuovo compagno di squadra, il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton correranno nel prossimo campionato F1 e di cui è stato appena effettuato il fire-up.

Inizialmente la scuderia di Maranello aveva infatti annunciato che la nuova macchina con cui il 40enne britannico debutterà da pilota del Cavallino Rampante sarebbe stata presentata al mondo il 19 febbraio, cioè il giorno dopo l'evento collettivo organizzato a Londra da Liberty Media nel quale saranno mostrate in anteprima le livree delle 20 vetture che saranno sulla griglia di partenza del primo gran premio stagionale di scena in Australia nel weekend del 16 marzo e prima ancora saranno protagoniste dei test prestagionali che si terranno in Bahrain dal 26 al 28 febbraio.

Adesso però il programma della Ferrari (annunciato lo scorso 19 dicembre, ben prima dunque che si toccasse con mano l'enorme entusiasmo e interesse aggiuntosi con l'approdo a Maranello di Lewis Hamilton e con i suoi primi test a Fiorano prima e a Barcellona poi con la SF-23 e con quello con la SF-24 sempre sul circuito catalano) è cambiato. La nuova SF-25 non sarà presentata il 19 febbraio bensì il giorno prima, cioè il 18 febbraio. La presentazione non avverrà però durante lo show collettivo londinese ma subito dopo la sua conclusione.

Terminato l'evento organizzato dalla Formula 1, il team del Cavallino Rampante pubblicherà tramite i suoi canali ufficiali le immagini che immortalano la prima monoposto di quella che è stata ormai ribattezzata come l'era "1644" (dall'unione dei numeri di gara di Leclerc e Hamilton). Nello specifico dovrebbero essere mostrati foto e video dei render ufficiali che riveleranno dunque, oltre alla livrea svelata poco prima durante l'evento a Londra, le forme e le soluzioni aerodinamiche e meccaniche (quelle visibili dall'esterno ovviamente) della vettura.

Di fatto dunque la nuova Ferrari SF-25 sarà svelata il 18 febbraio. Il giorno dopo, il 19 febbraio, ci sarà quindi la presentazione della monoposto vera e propria e il suo debutto in pista, sul circuito di Fiorano, dove andrà in scena il tradizionale shakedown con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che, per effettuare i pochi chilometri concessi dal regolamento F1 in queste occasioni, si alterneranno al volante della vettura con cui poi una settimana più tardi parteciperanno alla ‘tre-giorni' di test prestagionali in programma sul circuito di Sakhir e a metà marzo cominceranno il primo loro Mondiale di Formula 1 da compagni di squadra.