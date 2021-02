Fernando Alonso la prossima settimana non sarà presente al debutto ufficiale del team Alpine F1 (nuovo nome della Renault) di questa stagione. La presentazione della scuderia francese, in programma il prossimo 2 marzo alle ore 16, non vedrà dunque protagonista l'asturiano, che si sta ancora riprendendo dall'incidente in bicicletta occorsogli a Lugano, in Svizzera, lo scorso 11 febbraio e dal conseguente intervento maxillo-facciale nel quale gli è stata riposizionata la mascella fratturata nell'impatto con l'automobile.

Ad annunciare l'assenza del due volte campione del mondo di Formula 1 alla presentazione virtuale della nuova vettura A521 F1 lo stesso team Alpine: "Ci dispiace confermare che Fernando Alonso questa volta non sarà presente davanti ai media – si legge infatti nella nota diffusa dalla squadra transalpina –. La situazione sanitaria e le relative normative in vigore non gli consentono di svolgere alcuna attività di comunicazione e marketing mentre svolge la sua preparazione fisica per la nuova stagione"– ha spiegato poi la nuova squadra motorizzata Renault per il Mondiale di Formula 1.

Alla presentazione ufficiale del team Alpine e della nuova monoposto per il Mondiale 2021 dunque ci sarà soltanto l'altro pilota Esteban Ocon insieme all'italiano nuovo racing director della scuderia Davide Brivio, al nuovo team principal Laurent Rossi e all'executive director Marcin Budkowski. La squadra francese ha però rassicurato tutti sul fatto che Fernando Alonso sarà al via della nuova stagione già dai test ufficiali prestagionali che si terranno dal 12 al 14 marzo, ossia 10 giorni dopo la presentazione ufficiale dell'Alpine F1, in Bahrain.