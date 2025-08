Fernando Alonso a 44 anni brilla all’Hungaroring: “È impossibile da capire”

Il pilota spagnolo ha chiuso le qualifiche del GP Ungheria al quinto posto. Un risultato eccezionale, che ha sbalordito Alonso: “L’Aston Martin era in ultima fila a Spa, ora siamo in terza”.

La pole position di Leclerc è la notizia del sabato dell'Hungaroring. Notizia che però è affiancata dallo sfogo di Hamilton, uno sfogo che è parso quasi una resa, momentanea. Perché i campioni non si arrendono mai. Un campione vero è Fernando Alonso, che a 44 anni appena compiuti sta vivendo un weekend al limite dell'incredibile. In una settimana è passato dall'ultima fila a un decimo dalla pole position.

L'Aston Martin in una settimana: dall'ultima alla terza fila

L'Ungheria è legata a doppio filo alla carriera di Alonso, che nel 2003 (cioè 22 anni fa!) vinse all'Hungaroring il primo Gp di F1 della sua carriera. Nei giorni scorsi lo spagnolo ha compiuto 44 anni, festeggiati con una vettura che pensava irrecuperabile, dopo l'ultima di fila di Spa, per lui e Stroll. E invece l'Aston Martin su questo tracciato si è trasformata: quinto Alonso, sesto Stroll, a poco più di un decimo dal pole-man Leclerc.

Un risultato splendido per Alonso che, dopo le Qualifiche parlando con ‘AS', ha mostrato la sua incredulità: "È impossibile da capire. Con tutta la tecnologia che abbiamo, ci sono cose che ci sfuggono. Una settimana fa eravamo al diciannovesimo e ventesimo posto, ora siamo al quinto e sesto. Dovremo capire perché la macchina funziona meglio su questo circuito, quali sono le caratteristiche dell'Ungheria rispetto a Spa che la rendono diversa, e perché sembra che la macchina sia in quella finestra operativa perfetta. Se lo capissimo, potremmo usare questo tipo di apprendimento per le prossime gare".

Senza pioggia in Ungheria non si passa

Alonso sa bene che partendo bene potrebbe tenere una buona posizione, ma per farlo avrà bisogno del sole, o quantomeno delle nuvole. Perché senza pioggia in Ungheria si passa con fatica: "C'è la possibilità di pioggia. Se la gara dovesse essere bagnata o mista, bisogna avere la strategia giusta e si possono guadagnare o perdere molte posizioni. Se la gara fosse asciutta, mi aspetto che sia impossibile sorpassare e che ci sia un treno di monoposto dalla prima curva al traguardo. Ci saranno duelli considerando che abbiamo dietro Verstappen e Hamilton".

"Il problema muscolare c'è, ma avrò tempo per riposare"

Per rendere più epico questo fine settimana, Alonso sta provando a governare anche un problema muscolare, che non gli ha permesso di disputare le Fp1: "Ho questo piccolo strappo al muscolo lombare che mi provoca un po' di dolore o di fastidio quando sono seduto, in quella posizione il muscolo si stressa su ogni dosso, ogni cordolo, ogni curva. È gestibile. Ho bisogno di due settimane di riposo e dopodomani avrò tanto riposo, quindi riposerò".