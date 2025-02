video suggerito

Felipe Massa ha cambiato vita, ora fa l'imprenditore: l'ex pilota di F1 gestisce due ristoranti Felipe Massa, ex pilota della Ferrari, è fuori dal mondo della Formula 1, alla quale ha fatto causa pure per il 'crashgate'. Massa ora si sta dedicando ad altro, in Brasile ha aperto due ristoranti.

A cura di Alessio Morra

Tanti piloti hanno perso in modo beffardo il Mondiale di Formula 1, Felipe Massa è uno di questi. Il brasiliano ha perso in modo incredibile la sua unica opportunità. Un titolo perso, che rivuole e per questo ha fatto causa al circus, per la nota storia del crashgate. La vita, però, come sempre va avanti e l'ex pilota della Ferrari è diventato un apprezzato ristoratore. A San Paolo ha aperto una seconda attività, e anche in quel campo il successo non gli manca.

Dalla causa per il crashgate ai due ristoranti: com'è cambiata la vita di Felipe Massa

Una vita in Formula 1. L'apice con la Ferrari, l'ultimo partner in rosso di Schumacher. Il titolo sfiorato e perso dopo aver tagliato il traguardo. Un Mondiale che vorrebbe suo, lo vorrebbe per il crashgate di Singapore (2008). La causa è partita da tempo, e per questo Massa non è più gradito nei circuiti. Poco male per il brasiliano che si è reinventato ristoratore. Una nuova vita per l'ex pilota che dopo aver aperto un ristorante qualche anno fa ne ha avviato un altro, entrambi a San Paolo.

Classe 1981, Massa ha cambiato vita e di questo ne ha parlato con una rivista olandese che si occupa di Formula 1. Il brasiliano ha parlato della sua nuova attività, il ristorante cinese di lusso, Song Qi, che nasce a Monte Carlo e che Massa ha voluto esportare in Brasile. Lì, in occasione del GP di San Paolo hanno cenato pure Charles Leclerc e Valtteri Bottas. Nel menù si possono trovare dei classici come le capesante al vapore e l'anatra leccata.

Il ristorante cinese di Massa a San Paolo

L'ex pilota ha spiegato perché ha investito su quel tipo di attività: "Oggigiorno c'è un ristorante giapponese a ogni angolo di strada. Ma stranamente, non c'era nessun buon ristorante cinese. Ci siamo tuffati in quella lacuna. I prezzi non sono molto alti, ma siamo nel segmento più alto. Anche i nostri chef brasiliani sono andati in Europa per due mesi per la formazione. Vogliamo offrire ai nostri ospiti un'esperienza speciale".

"Gestire un ristorante di alto livello è come lavorare in un team di F1"

L'altro ristorante di Massa si pubblicizza come ‘il miglior ristorante di carne di tutto il Brasile'. Una frase forte, impegnativa che non preoccupa il pilota che nel suo lavoro applica ciò che ha imparato nel circus: "Gestire un ristorante di alto livello è come lavorare in un team di Formula 1. Tutto deve essere di altissima qualità: i prodotti, ma anche le persone. Tutti devono lavorare bene insieme, dagli acquirenti alle persone nel servizio, dietro al bancone e in cucina. E i tempi devono essere ottimali. Proprio come in Formula 1, è tutta una questione di dettagli. Se un ingranaggio non funziona, tutto può andare storto".