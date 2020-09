Si chiudono nel peggiore dei modi le qualifiche del GP di Russia, decimo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula 1, per la Ferrari. Dopo Sebastian Vettel, protagonista di un incidente che ha costretto i commissari a sospendere momentaneamente la sessione, anche Charles Leclerc è stato eliminato nel Q2 chiudendo con l'11° tempo. Nonostante non sia la prima volta che ciò accade in stagione, in questa occasione il monegasco ha messo da parte la consueta diplomazia sbottando contro il muretto del Cavallino.

“Ho avuto un messaggio alla radio in cui mi dicevano che avevo solo 1-2 secondi di margine – ha infatti detto Charles Leclerc al termine delle qualifiche ai microfoni di Sky Sport –, però credo che c’era abbastanza di più rispetto a quello, visto che Ocon era parecchio indietro ma ce l’ha fatta lo stesso a fare il giro. Adesso sono arrabbiato, è ancora presto. Devo forse un attimo calmarmi.

Domani è la gara, domani è dove si mettono punti, ma sicuramente sono dispiaciuto – ha poi proseguito il ferrarista – perché è stato un weekend difficile da parte mia. Non ho guidato molto bene fino alla qualifica. Finalmente in qualifica stavo iniziando a prendere un po’ il ritmo però ovviamente non abbiamo potuto fare vedere cosa c’era in macchina oggi. Dunque mi dispiace".

Il 22enne di Montecarlo ha poi parlato anche di ciò che si aspetta dalla gara di domenica compromessa dopo questa deludente qualifica chiusa in 11a posizione: "Gomme libere domani? Non credo che sia un vantaggio – ha dichiarato Leclerc –, diciamo che avrei preferito partire ottavo senza scelta gomme. Però è così e quindi massimizzeremo quello che abbiamo".