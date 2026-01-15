F1, la presentazione della Ferrari SF-26: orario e dove vedere la nuova monoposto di Leclerc e Hamilton in tv

La Ferrari presenta la nuova SF-26 il 23 gennaio a Fiorano: orario, diretta TV e streaming, primo shakedown e cosa sappiamo sulla monoposto F1 2026 di Leclerc e Hamilton.

Con la Formula 1 2026 ormai alle porte, cresce l'attesa per uno degli appuntamenti più seguiti dell'inverno: la presentazione della nuova Ferrari. La SF-26 rappresenta l'ingresso ufficiale del Cavallino nella nuova era regolamentare e segna il primo passaggio pubblico di un progetto completamente ripensato.

Lo svelamento della nuova monoposto di Charles Leclerc e Lewis Hamilton non sarà solo un evento mediatico, ma l'inizio concreto di una stagione che promette di riscrivere equilibri e gerarchie, grazie a regole tecniche profondamente diverse rispetto al passato.

Quando sarà presentata la nuova Ferrari SF-26: cosa sarà svelato nella presentazione di Fiorano

La presentazione della Ferrari SF-26 è in programma venerdì 23 gennaio e avrà come cornice Fiorano, luogo simbolo della scuderia. Ferrari ha scelto un format essenziale e diretto: niente show spettacolari, ma un racconto focalizzato sulla nuova monoposto e sull'avvio operativo della stagione.

Durante l'evento verranno mostrate le prime immagini ufficiali, la livrea definitiva e le linee principali della vettura che interpreterà il nuovo regolamento F1 2026, caratterizzato da monoposto più compatte, leggere ed efficienti.

Dove e come sarà presentata la SF-26: Leclerc e Hamilton subito in pista

Lo svelamento avverrà in forma digitale, attraverso i canali ufficiali Ferrari, permettendo ai tifosi di seguire l'evento in diretta streaming. Subito dopo la presentazione, la SF-26 affronterà il primo shakedown a Fiorano, sfruttando i 15 km concessi dalla FIA.

Al volante saliranno Leclerc e Hamilton, chiamati a inaugurare il lavoro di sviluppo in pista prima dei test di Barcellona che si svolgeranno a porte chiuse dal 26 al 30 gennaio. Si tratterà di un collaudo funzionale, utile soprattutto per verificare affidabilità e sistemi di base, senza inseguire la prestazione.

Dove vedere la presentazione della Ferrari SF-26 in diretta TV e in streaming

La presentazione della Ferrari F1 2026 sarà visibile in diretta streaming sui canali ufficiali del team. La giornata verrà seguita anche da Sky Sport F1, che racconterà passo dopo passo l'evento con collegamenti, immagini da Fiorano e i primi commenti dal paddock. La copertura da parte della pay tv per gli abbonati sarà visibile anche in streaming su SkyGo e, previo acquisto del "pass sport", anche su NOW.

Cosa sappiamo della nuova Ferrari F1 2026

La SF-26 nasce come un progetto completamente nuovo, figlio del regolamento che cambia filosofia alle monoposto di Formula 1. Le dimensioni ridotte e il peso inferiore puntano su una vettura più agile e prevedibile, con l'efficienza al centro del concetto.

Il cuore del progetto è la nuova power unit, dove la componente elettrica assume un ruolo centrale, con una ripartizione della potenza paritaria rispetto al motore termico V6 turbo. Addio al DRS tradizionale: l'aerodinamica attiva permetterà di adattare il comportamento della vettura tra rettilinei e curve.

Ferrari ha scelto una strada chiara: equilibrio, stabilità e affidabilità nelle fasi iniziali, per costruire una base solida in vista dei test di Barcellona e delle successive sessioni in Bahrain dove porterà la vera vettura con cui inizierà il mondiale (e a riguardo non mancano indiscrezioni di un azzardo sul materiale utilizzato per la testata). La SF-26 è il primo vero banco di prova della nuova Ferrari, chiamata a giocarsi tutto in una stagione che può davvero segnare un nuovo inizio.