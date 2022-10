F1 GP Stati Uniti 2022, il programma del gran premio: date, orari, circuito La guida al Gran Premio degli Stati Uniti della Formula 1 2022 sul circuito di Austin: il programma con date e orari delle sessioni in pista e le caratteristiche del tracciato americano.

A cura di Michele Mazzeo

Archiviata la lotta per il titolo iridato conquistato matematicamente da Max Verstappen in Giappone, dopo una settimana di pausa la F1, in trepidante attesa delle sanzioni che saranno comminate alla Red Bull per lo sforamento del budget cap dello scorso anno, torna in pista: da venerdì 21 a domenica 23 ottobre infatti il Mondiale di Formula 1 2022 sarà di scena sul Circuito delle Americhe (COTA) di Austin per il GP degli Stati Uniti. Il programma del diciannovesimo round stagionale è quello canonico: il venerdì si disputano le prime due sessioni di prove libere (FP1 e FP2), il sabato le Libere 3 e le qualifiche e la domenica la gara che assegna i punti per i titoli mondiali piloti e costruttori.

A causa del fuso orario però, per noi italiani, a non essere canonici saranno gli orari delle varie sessioni sulla pista texana. Chiuso il discorso iridato, in questo weekend americano della Formula 1 ci si attende una reazione da parte della Ferrari con Charles Leclerc (che dovrà scontare una penalità perché si presenterà al via della gara con una nuova power unit) e Carlos Sainz che proveranno a mettere fine alla striscia di vittorie della Red Bull e del campione del mondo Max Verstappen e riportare una rossa sul gradino più alto del podio.

Da seguire con attenzione durante il fine settimana a stelle e strisce sarà anche la Mercedes per capire se ad Austin Lewis Hamilton e George Russell potranno giocare alla pari con Ferrari e Red Bull per la pole e soprattutto per il successo in gara (che sarebbe il primo stagionale).

Le prove libere al venerdì

Il programma del GP degli Stati Uniti della Formula 1 2022 si aprirà venerdì 21 ottobre alle ore 21:00 (ora italiana) con la prima sessione di prove libere. I piloti poi torneranno in pista sul tracciato di Austin per le FP2 che inizieranno quando in Italia saranno le ore 00:00 di sabato 22 ottobre (per una sessione che durerà mezz'ora in più rispetto ai canonici 60 minuti).

Le qualifiche al sabato

L'azione sul circuito texano riprenderà poi la sera di sabato 22 ottobre alle ore 21:00 (ora italiana) quando andranno in scena le Libere 3, le ultime prove prima delle qualifiche (con Q1, Q2 e Q3) che cominceranno alle ore 00:00 a cavallo tra sabato e domenica e stabiliranno la pole position e la griglia di partenza del GP degli Stati Uniti.

La gara di domenica

L'atto conclusivo del weekend del GP degli Stati Uniti della Formula 1 2022 andrà in scena la sera di domenica 23 ottobre con la corsa che assegnerà i punti per il Mondiale. La partenza della gara sul circuito di Austin è fissata alle ore 21:00 (ora italiana). Questo difatti l'orario in cui i piloti scatteranno dalla griglia di partenza del tracciato americano per disputare il 19° round stagionale.

Il circuito di Austin

Anche nel 2022 il Circuit of the Americas di Austin torna ad ospitare il GP degli Stati Uniti di Formula 1. L’autodromo texano, progettato dall'architetto Hermann Tilke per massimizzare lo spettacolo, è lungo 5,513 km e viene percorso in senso antiorario. La pista presenta 20 curve (9 a destra e 11 a sinistra) ed ha come caratteristica peculiare la presenza di tanti dossi (meno rispetto al passato ma ancora comunque ancora presenti) con una variazione altimetrica che arriva a toccare addirittura i 22 metri (in appena 200 metri lineari).

Per quanto riguarda l'impianto frenante, come spiega il fornitore ufficiale Brembo, si tratta di un tracciato mediamente impegnativo con 12 frenate e oltre 17,5 secondi al giro passati con il piede sul freno. Il punto più critico è in curva 1, dove le monoposto vi arrivano a 313 km/h per passare a 101 km/h in appena 2,31 nei quali si percorrono 114 metri.

A fare la differenza nei 56 giri di gara sul tracciato statunitense sarà soprattutto la potenza del motore. Favorito della vigilia è dunque Max Verstappen con la sua Red Bull (già trionfatore nella passata edizione del GP degli Stati Uniti), mentre per Lewis Hamilton, vincitore in cinque occasioni sul tracciato si Austin, sembra essere l'ultima possibilità per centrare almeno una vittoria in questa stagione. Il record sul giro in gara appartiene però alla Ferrari con Charles Leclerc che nel 2019 ha fermato il cronometro sull'1:36.169.