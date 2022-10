Ennesima penalità per la Ferrari, Leclerc costretto a cambiare power unit per il GP Stati Uniti Charles Leclerc è costretto a cambiare la power unit in occasione del Gran Premio degli Stati Uniti. Il pilota monegasco a Austin riceverà un’altra penalità.

A cura di Alessio Morra

Il Mondiale Piloti è stato vinto da Max Verstappen. Quello Costruttori è praticamente della Red Bull, che con un 3° e 4° posto negli Stati Uniti può aggiudicarsi il titolo con largo anticipo. Ma le ultime quattro gare del Mondiale di Formula 1 hanno tanti motivi d'interesse. Verstappen vuole centrare un altro paio di record, Perez e Leclerc si giocano il platonico secondo posto nel Mondiale, mentre Sainz cercherà di sopravanzare Russell. La Ferrari vuole ritrovare il successo, Binotto ha dichiarato che vorrebbe fare filotto per chiudere nel migliore dei modi una stagione che alla fine è stata positiva, ma che per come era iniziata e per come è proseguita ha lasciato un pizzico di delusione. Il weekend del Gp degli Stati Uniti non inizierà nel modo migliore per Charles Leclerc, che sarà costretto a scontare una penalità.

Leclerc a Austin vuole ritrovare il successo, cercherà di ottenerlo in rimonta, come fece qualche anno fa Kimi Raikkonen (che in Texas colse l'ultima vittoria della sua carriera). Perché il pilota monegasco sostituirà la power unit, monterà la sesta della stagione, e per questo avrà cinque posizioni di penalità.

Verstappen ha già vinto il Mondiale di Formula 1 a Suzuka.

Ciò significa che se Leclerc chiuderà le Qualifiche al primo posto scatterà dalla sesta posizione, se sarà secondo prenderà il via dalla settima piazza. Secondo le prime informazioni pare che questa decisione non sia dovuti a problemi di affidabilità. La Ferrari vuole inserire nuove componenti in un tracciato dove si può sorpassare e vuole testare queste nuove componenti che i piloti utilizzeranno nel 2023.

Leclerc sta battagliando per il secondo posto del Mondiale Piloti con Sergio Perez. Sicuramente non è l'obiettivo della vita di nessun pilota, perché il secondo classificato si dice che nessuno lo ricorda, ma è anche vero che in carriera né Leclerc né Perez hanno avuto un piazzamento così alto a fine stagione. Perez ha 253 punti, Leclerc, il re delle pole, 252.