F1 GP Singapore 2023, il programma del Gran Premio: date, orari, circuito La guida al Gran Premio di Singapore della Formula 1 2023 a Marina Bay: il programma con date e orari delle sessioni in pista del quindicesimo weekend di gara della stagione e le caratteristiche del circuito su cui corre la F1.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo una settimana di sosta la Formula 1 torna in pista per il quindicesimo gran premio del Mondiale 2023: da venerdì 15 a domenica 17 settembre sul circuito di Marina Bay va infatti in scena il GP di Singapore con il Circus che lascia dunque l'Europa per il finale di stagione che si svolgerà tra estremo e medio oriente e Nord e Sud America.

Il programma di questo quindicesimo round stagionale della F1 è quello canonico: venerdì si parte con le prime due sessioni di prove libere (FP1 e FP2), sabato si torna in pista per le Libere 3 e le qualifiche mentre domenica va in scena la gara che assegna i punti per le classifiche iridate. Causa fuso orario e gara che si svolgerà in notturna, non saranno invece quelli consueti gli orari delle varie sessioni sul tracciato cittadino di Marina Bay. L'intero fine settimana del Gran Premio di Singapore sarà trasmesso in diretta TV su Sky mentre qualifiche e gara si potranno vedere anche gratis in chiaro su TV8, ma in differita.

Dopo quanto visto a Monza i riflettori saranno inevitabilmente puntati soprattutto sulle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz chiamate a confermarsi la seconda forza del Mondiale e a provare ad interrompere l'egemonia di Max Verstappen e della Red Bull in quello che, sulla carta, sembra essere l'ultimo dei round in calendario ancora da disputare in cui le SF-23 possono giocarsela alla pari con le RB19.

Da tenere d'occhio anche Aston Martin e Mercedes che sul circuito cittadino di Marina Bay cercheranno di inserirsi nella lotta tra le rosse e le vetture della Red Bull (che qui potrebbe addirittura già conquistare matematicamente il titolo costruttori).

Le prove libere al venerdì

Il programma del GP di Singapore della Formula 1 2023 comincia venerdì 15 settembre alle ore 11:30 (ora italiana) con la prima sessione di prove libere che durerà sessanta minuti. I piloti poi nel pomeriggio torneranno in pista sul circuito di Marina Bay per le FP2 che iniziano quando in Italia saranno le ore 15:00 (le 21 locali) per un'altra ora di prove.

Le qualifiche al sabato

Il programma del quindicesimo Gran Premio del Mondiale di Formula 1 2023 prosegue poi sabato 16 settembre con le Libere 3 che cominciano alle ore 11:30 (ora italiana). Queste saranno le ultime prove prima delle Qualifiche (con Q1, Q2 e Q3) che iniziano invece alle ore 15:00 e stabiliranno la pole position e la griglia di partenza del GP di Singapore.

La gara di domenica

Il weekend del Gran Premio di Singapore 2023 si chiude quindi domenica 17 settembre con la corsa che assegnerà i punti validi per le classifiche iridate. La partenza della gara della Formula 1 a Marina Bay è fissata alle ore 14:00 (ora italiana). Questo difatti l'orario in cui i piloti scatteranno dalla griglia di partenza per disputare la quindicesima gara del Mondiale F1 che si svolgerà in notturna (a Singapore al momento del via saranno le ore 20).

Il circuito di Marina Bay

Il teatro dell'intero weekend del Gran Premio di Singapore della Formula 1 2023 è, come di consueto, il circuito cittadino di Marina Bay che per l'occasione ha subito un'ulteriore modifica al layout ora lungo 4,94 km. Resta uguale la conformazione tortuosa ma con l'eliminazione di quattro curve nel tratto finale e un rettilineo in più offre qualche opportunità di sorpasso in più anche se la trazione in uscita di curva resta fondamentale per vincere a Singapore.

Come evidenziano i tecnici Brembo, fornitore ufficiale degli impianti frenanti della F1, il layout della pista, anche dopo le ultime modifiche, resta molto impegnativo per i freni. ​Delle 12 frenate che i piloti dovranno affrontare ad ogni giro sul circuito di Marina Bay la più dura per l'impianto frenante è ora quella alla curva 14 con le monoposto che vi arrivano a 289 km/h e scendono a 91 km/h in appena 2,15 secondi nei quali percorrono 92 metri.

A vincere l'ultima volta che si è corso su questo circuito, cioè lo scorso anno, è stato Sergio Perez che con la sua Red Bull ha preceduto le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Dato che in questo weekend la Formula 1 correrà per la prima volta sul tracciato ddi Marina Bay con la nuova configurazione record della pista e del giro più veloce in gara saranno stabiliti nel corso di questo weekend.