Piove sul bagnato al Nurburgring per la Mercedes e non solo per le condizioni metereologiche che non hanno consentito la disputa della prima sessione di prove libere del GP dell'Eifel, undicesimo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula 1. La scuderia anglo-tedesca ha infatti annunciato che, dopo il caso di positività al Covid-19 accertato all'arrivo in Germania, un altro membro del team di Formula 1 è risultato positivo al Coronavirus.

Salgono dunque a due i contagiati all'interno della squadra guidata dal team principal Toto Wolff che ha dovuto mettere in isolamento precauzionale anche altri quattro membri della squadra che, seppur risultati negativi al test, hanno avuto contatti diretti con i due contagiati. Nessuno dei sei dunque potrà prendere parte al GP dell'Eifel, ma la squadra è corsa ai ripari facendo arrivare da Brixworth altri sei tecnici che sostituiranno i colleghi in quarantena durante il fine settimana al Nurburgring.

Ad annunciarlo la stessa Mercedes-AMG F1 attraverso una nota diramata sui propri canali social: "A seguito del test positivo di ieri – si legge infatti nel tweet -, l'intera squadra è stata ritestata ieri in Germania. Tutti i membri del team erano negativi tranne un ulteriore positivo e uno inconcludente che è stato ritestato. In linea con i protocolli sanitari, altri quattro membri del team, tutti risultati negativi, non saranno più disponibili per prendere parte al fine settimana – ha aggiunto la Scuderia anglo-tedesca –. Sei sostituti hanno viaggiato dal Regno Unito e ricopriranno i ruoli nel team. Abbiamo lavorato in stretta collaborazione con la FIA e la F1 durante tutto questo processo – ha infine concluso – e continueremo a farlo".