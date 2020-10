Dopo le prime novità portate a Sochi per il GP di Russia, nel prossimo appuntamento con il Mondiale 2020 di Formula 1, il GP dell'Eifel in programma al Nurburgring nel prossimo fine settimana, la Ferrari porterà un nuovo pacchetto di aggiornamenti. L'obiettivo è quello di tentare di migliorare le prestazioni di una SF1000 ancora deficitaria nonostante i leggeri miglioramenti fatti intravedere nella gara russa soprattutto con Charles Leclerc che ha chiuso al 6° posto dopo esser scattato dalla 10a posizione in griglia di partenza.

A Sochi la scuderia di Maranello aveva portato un primo piccolo pacchetto di aggiornamenti aerodinamici che includevano nuove piastre terminali dell’ala posteriore, un nuovo cape del muso e delle nuove alette aerodinamiche. Al Nurburgring, come annunciato da Charles Leclerc prima e confermato poi dal team principal Mattia Binotto, arriverà un secondo set di novità più grande rispetto a quello portato in Russia ma non ancora così radicale da migliorare sensibilmente la situazione della SF1000.

Queste migliorie che arriveranno per il GP dell'Eifel fanno dunque parte di un programma graduale di sviluppo della monoposto votato soprattutto al 2021 (quando ci sarà un nuovo motore che già da mesi è sul banco prova a Maranello). Dopo questi aggiornamenti aerodinamici infatti, come annunciato dallo stesso Mattia Binotto, il lavoro degli ingegneri e dei tecnici della squadra corse del Cavallino si concentrerà soprattutto sul diffusore.

“Come ha detto Charles – ha dichiarato difatti Mattia Binotto –, avremo altri aggiornamenti al Nurburgring, ma ancora una volta non saranno aggiornamenti molto grossi. Saranno comunque importanti per noi, considerando il livello di competitività. In seguito – ha aggiunto il conclusione il team principal Ferrari – ci concentreremo principalmente sul diffusore, per il resto della stagione, ma non abbiamo ancora definito a partire da quale Gran Premio”.