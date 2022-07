F1 2022, oggi le prove libere del GP Ungheria in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle Le prime due sessioni di prove libere di oggi aprono il programma del GP d’Ungheria della Formula 1 2022: ecco gli orari di FP1, FP2 e FP3 della F1 sul circuito dell’Hungaroring di Budapest e dove vederle in diretta TV.

A cura di Michele Mazzeo

Tutto pronto all'Hungaroring per il primo giorno di azione in pista del GP d'Ungheria della Formula 1 2022: oggi si comincia con le prime sessioni di prove libere sul circuito di Budapest, dove le Ferrari di Leclerc e Sainz avranno modo di riscattarsi dopo la debacle di Le Castellet e tentare di riavvicinare il leader Verstappen.

Il programma del 13° round stagionale, l'ultimo prima della pausa estiva, si aprirà dunque al venerdì con FP1 e FP2, mentre sabato andranno in scena le Libere 3. Sul Gran Premio magiaro, preceduto dall'annuncio shock di Vettel che si ritirerà alla fine della stagione, non inciderà ancora la nuova direttiva sul porpoising, ma sulle prove di oggi e sul resto del weekend c'è l'incognita maltempo.

Oggi dunque le prime prove libere del GP d'Ungheria che si possono vedere in diretta TV solo su Sky (non ci sarà la trasmissione in chiaro su TV8) daranno le prime indicazioni su chi tra Ferrari e Red Bull si adatti meglio a questo tracciato e se la Mercedes ha definitivamente ricucito quel gap prestazionale visto nella prima parte del Mondiale.

Prove libere F1 GP Ungheria, orari TV di oggi: la diretta di libere 1, 2 e 3

Le prove libere del Gran Premio del Canada iniziano oggi alle ore 14:00 (ora italiana) con le FP1. Gli orari TV coincidono con gli orari delle sessioni in pista sul circuito dell'Hungaroring. Le FP2 invece andranno in scena quando in Italia saranno le 17:00. Alle ore 13:00 di sabato invece avrà inizio la terza e ultima sessione di libere che precede le qualifiche. Ecco il programma completo delle prove libere del GP d'Ungheria della Formula 1 2022:

Venerdì 29 luglio

Prove libere 1: 14:00 – 15:00

Prove libere 2: 17:00 – 18:00

Prove libere 3: 13:00 – 14:00

Formula 1 oggi, dove vedere in TV le libere Fp1, Fp2 e Fp3 all'Hungaroring

Le prove libere del GP d'Ungheria della Formula 1 2022 sono trasmesse in diretta TV e live streaming da Sky. È possibile vedere le FP1, FP2 e FP3 della F1 in scena a Budapest sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 HD (canale 207) con telecronaca di Carlo Vanzini e commento tecnico di Matteo Bobbi e Marc Gené.

Gli abbonati possono vedere le prove libere di F1 anche in live streaming sull'app SkyGo. La visione in diretta delle Libere che iniziano oggi all'Hungaroring è disponibile, previa sottoscrizione del "pass sport", anche su NOW. Le sessioni di prove libere invece non sono visibili in chiaro su TV8, nemmeno in differita. Ecco gli orari TV e dove vedere in diretta le prove libere del Gran Premio d'Ungheria della Formula 1 2022: