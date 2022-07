Vettel sbarca su Instagram e annuncia il ritiro dalla F1: “Voglio vedere crescere i miei figli” Sebastian Vettel annuncia il suo ritiro dalla Formula 1 al termine del Mondiale 2022 e nel suo profilo Instagram aperto per l’occasione spiega la sua decisione con un accorato video-messaggio.

A cura di Michele Mazzeo

Il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel si ritirerà dalla Formula 1 al termine del Mondiale 2022. Ad annunciarlo lo stesso pilota tedesco dell'Aston Martin attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Instagram aperto solo qualche ora prima dopo un'assenza sui social lunga 13 anni. L'ex driver della Ferrari ha infatti aperto il video in questione comunicando il ritiro: "Terminerò la mia carriera in Formula 1 alla fine dell'anno" ha detto il 35enne che dunque considera finita la sua lunga e vincente avventura nel Circus. E lo ha fatto con un lungo messaggio nel quale spiega il motivo di questa sua irrevocabile decisione.

"Con questo annuncio il mio ritiro dalla Formula 1 entro la fine della stagione 2022. Probabilmente dovrei iniziare con una lunga lista di persone da ringraziare ora, ma sento che è più importante spiegare le ragioni alla base della mia decisione. Amo questo sport. È stato fondamentale per la mia vita da quando ho memoria. Ma, per quanto c'è la mia vita in pista, c'è anche la mia vita fuori pista. Essere un pilota da corsa non è mai stata la mia unica identità. Credo fermamente nell'identità per chi siamo e come trattiamo gli altri piuttosto che per quello che facciamo – ha infatti detto il driver tedesco –.

Chi sono? Sono Sebastian, padre di tre figli e marito di una donna meravigliosa. Sono curioso e facilmente affascinato da persone appassionate o esperte. Sono ossessionato dalla perfezione. Sono tollerante e sento che tutti abbiamo gli stessi diritti di vivere, non importa come sembriamo, da dove veniamo e chi amiamo. Amo stare all'aria aperta e amo la natura e le sue meraviglie. Sono testardo e impaziente. Posso essere davvero fastidioso. Mi piace far ridere la gente. Mi piace il cioccolato e l'odore del pane fresco. Il mio colore preferito è il blu. Credo nel cambiamento e nel progresso e che ogni piccola parte faccia la differenza. Sono un ottimista e credo che le persone siano brave.

Oltre alle corse ho cresciuto una famiglia e amo stare con loro – ha quindi proseguito il quattro volte campione del mondo –. Ho coltivato altri interessi al di fuori della Formula 1. La mia passione per le corse e la Formula 1 deriva da molto tempo trascorso lontano da loro e richiede molte energie. Impegnarsi nella mia passione come l'ho fatto e nel modo che ritengo giusto, non va più di pari passo con il mio desiderio di essere un grande padre e marito. L'energia che serve per diventare un tutt'uno con la macchina e la squadra, per inseguire la perfezione richiede concentrazione e impegno. I miei obiettivi sono passati dal vincere gare e lottare per i campionati a vedere crescere i miei figli, trasmettere i miei valori, aiutarli a rialzarsi quando cadono, ascoltarli quando hanno bisogno di me, non doverli dire addio e, soprattutto, essere in grado di imparare da loro e lasciare che mi ispirino. I bambini sono il nostro futuro. Inoltre sento che c'è così tanto da esplorare e imparare. Sulla vita e su me stesso.

Parlando di futuro, sento che viviamo in tempi molto decisivi – ha dunque continuato Sebastian Vettel nel video di spiegazione postato sul profilo Instagram aperto solo qualche ora prima –. E il modo in cui tutti noi modelleremo i prossimi anni determinerà tutte le nostre vite. La mia passione nasce con alcuni aspetti che ho imparato a non piacermi. Potrebbero essere risolti in futuro, ma la volontà di applicare quel cambiamento deve diventare molto più forte e deve portare all'azione oggi. Parlare non basta e non possiamo permetterci di aspettare. Non c'è alternativa. La gara è in corso.

La mia gara migliore? Ancora da venire. Credo nell'andare avanti e nel progresso. Il tempo è una strada a senso unico e io voglio seguire i tempi. Guardare indietro ti rallenterà solo. Non vedo l'ora di correre su piste sconosciute e troverò nuove sfide. I segni che ho lasciato in pista rimarranno fino al tempo e la pioggia li laverà via – ha infine concluso l'ex pilota Ferrari –. I nuovi verranno soppressi. Il domani appartiene a coloro che plasmano oggi. La prossima curva è in buone mani perché la nuova generazione è già arrivata. Credo che ci sia ancora una gara da vincere. Addio e grazie per avermi permesso di condividere il percorso con te. Ho amato ogni sua parte".