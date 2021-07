Il campionato Mondiale di Formula 1 2021 bissa l'appuntamento sul Red Bull Ring dove oggi comincia il week end del GP d'Austria, nono round stagionale. Programma tradizionale anche per il secondo gran premio consecutivo sul circuito di Spielberg: venerdì in scena le prime due sessioni di prove libere, sabato mattina sarà invece la volta delle Libere 3. FP1, FP2 e FP3 saranno dunque l'occasione per i piloti e i team di mettere a punto le monoposto in vista delle qualifiche e della gara.

Primo banco di prova dunque per la Red Bull che vuole confermare la superiorità nei confronti di Mercedes vista su questo stesso tracciato lo scorso week end. Primi test importanti anche per la Ferrari pronta a migliorare ulteriormente quanto di buono già fatto vedere nello scorso GP di Stiria. Le prove libere del GP d'Austria si possono vedere in diretta TV e in live streaming su Sky a partire dalle 11.30 di oggi.

Prove libere F1 GP Austria, orari TV: la diretta di libere 1, 2 e 3

Le prove libere del Gran Premio d'Austria iniziano oggi alle ore 11.30. Nessuna discrepanza tra gli orari TV e gli orari delle sessioni in pista sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg. Si parte con le FP1 di questa mattina, per poi passare alla seconda sessione di libere nel pomeriggio (orario d'inizio alle 15). Si chiuderà poi alle 12:00 di sabato con le FP3. Tutte le sessioni di prove libere durano 60 minuti. Di seguito il programma completo delle prove libere del GP d'Austria 2021:

Venerdì 2 luglio

Prove libere 1: 11:30 – 12:30

Prove libere 2: 15:00 – 16:00

Sabato 3 luglio

Prove libere 3: 12:00 – 13:00

Formula 1, dove vedere in TV le libere Fp1, Fp2 e Fp3 del GP Austria 2021

Le prove libere del GP d'Austria andranno in onda in diretta TV e live streaming su Sky. Per vedere FP1, FP2 e FP3 sul Red Bull Ring di Spielberg bisogna collegarsi ai canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport F1 (canale 207). Gli abbonati all'emittente satellitare possono guardare le prove libere del GP di F1 di oggi anche in diretta streaming tramite l'app SkyGo. Previo acquisto del singolo evento sarà possibile seguirle anche sulla piattaforma online NOW. Le tre sessioni di libere non si potranno invece vedere in chiaro su TV8. Qui gli orari TV e dove vedere in diretta le prove libere del Gran Premio d'Austria di Formula 1: