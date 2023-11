Elkann beccato dalle telecamere nel box Ferrari a Las Vegas: il commento su Leclerc finisce in TV Il presidente della Ferrari John Elkann ha seguito dal box la gara del GP di Las Vegas della Formula 1 2023 e un suo commento su Charles Leclerc, carpito dalle telecamere della F1 e trasmesso in mondovisione, non è passato inosservato facendo infuriare diversi supporter del pilota di Monte Carlo.

A cura di Michele Mazzeo

In occasione della corsa della Formula 1 2023 a Las Vegas, oltre ad illustri vip (compreso l'ex calciatore Zlatan Ibrahimovic), a seguire la gara nel box Ferrari c'erano anche i vertici della scuderia di Maranello, l'amministratore delegato Benedetto Vigna e il presidente, nonché proprietario della casa automobilistica, John Elkann. I due hanno seguito l'intero Gran Premio dagli schermi presenti dentro i garage della rossa nella pit lane del circuito cittadino della Capitale del Nevada vivendo dunque insieme agli uomini del team la divertente gara vinta dal solito Max Verstappen che ha visto tra i grandi protagonisti anche gli alfieri della squadra del Cavallino con Charles Leclerc finito 2° grazie ad un'incredibile manovra di sorpasso sulla Red Bull di Sergio Perez alla penultima curva dell'ultimo giro e con un Carlos Sainz che, dopo essersi ritrovato penultimo al via, è stato autore di una bella rimonta fino al 6° posto finale.

I due hanno quindi assistito dal box ad una gara ricca di colpi di scena che ha regalato diverse emozioni lasciandosi andare ad alcuni commenti su quanto stava avvenendo in pista. Uno di questi, immortalato dalle telecamere della F1, è immediatamente diventato virale facendo indispettire diversi tifosi della Ferrari. Vedendo sul monitor il "lungo" di Leclerc alla chicane che ha permesso a Sergio Perez di prendersi momentaneamente la seconda posizione quando mancavano 7 giri alla bandiera a scacchi, infatti il numero uno della scuderia di Maranello John Elkann ha additato tutte le responsabilità al pilota monegasco con un "Ha sbagliato!" beccato dalla regia e trasmesso in mondovisione.

Una reazione, quella del presidente Ferrari, che, seppur comprensibile (il "lungo" è stato dovuto ad un bloccaggio e dunque ad una sbavatura in frenata), non è piaciuta a tanti supporter del driver di Monte Carlo che hanno subito sottolineato sui social network come in realtà quell'errore fosse figlio di gomme hard più usurate rispetto a quelli dei rivali (il monegasco è stato l'unico a non fermarsi per un secondo pit-stop al momento del secondo ingresso in pista di giornata della safety car in quanto aveva da pochissimo effettuato un primo cambio gomme) e ad una monoposto, la SF-23 che, per quanto migliorata nel corso della stagione, conserva ancora dei problemi per quel che riguarda il degrado degli pneumatici. Ovviamente non si sa se e cosa avrebbe poi successivamente aggiunto John Elkann riguardo l'episodio dato che, dopo aver carpito quel commento, le immagini televisive sono poi tornate a concentrarsi sull'azione in pista. Ma ciò è bastato per scatenare il malumore dei tifosi Ferrari che sperano che, come fatto in questa occasione con Leclerc, il numero uno della casa del Cavallino Rampante punti il dito contro chi ha costruito negli ultimi anni monoposto che non hanno permesso ai piloti di lottare per quel titolo iridato che manca da Maranello ormai da oltre 15 anni.