Eliska Babickova annuncia che è finita con Kimi Antonelli: “L’ho lasciato io, i valori erano diversi”

A poche settimane dall'inizio della stagione di Formula 1, Kimi Antonelli si trova a dover fare i conti con pensieri che non riguardano l'apprendere velocemente come guidare la sua Mercedes, del tutto nuova come le altre vetture in griglia alla luce delle nuove specifiche tecniche del regolamento, ma toccano da vicino la sua sfera privata, cuore e anima. La fidanzata del 19enne pilota bolognese, Eliska Babickova, ha infatti appena annunciato di aver posto fine alla loro relazione, che andava avanti dalla fine del 2023.

Eliska Babickova dice tutto sulla fine della storia con Kimi Antonelli: "Non nascondo nulla"

La 20enne ceca ha deciso di spiegare pubblicamente cosa è successo – con un video pubblicato sui propri profili Instagram e TokTok – per evitare che venissero prese per vere le voci che si stavano diffondendo circa le presunte ragioni della rottura tra lei e il giovane pilota. "Innanzitutto voglio dire che sto parlando di questo perché sono sempre stata onesta con voi su questa piattaforma e sento di non nascondere nulla – ha esordito Eliska nel filmato – Inoltre è un argomento piuttosto recente, perché per tutto febbraio io e Kimi stavamo cercando di capire le cose, non eravamo molto sicuri sul punto dove eravamo nella nostra relazione, ecco perché non ne ho parlato prima".

"Quindi è per questo che ne sto parlando ora, anche se le voci circolano da un po' di tempo – ha continuato la ragazza ceca, che è stata anche lei una pilota di kart di alto livello avendo vinto il campionato italiano nella classe OK nel 2023, prima di abbandonare i motori per gli studi universitari – Inoltre, ho visto così tante speculazioni, false narrazioni, notizie e quant'altro, e questo non è giusto e voglio chiarire le cose, così tutti lo sapranno e non ce ne sarà bisogno di altre. Penso che sia davvero ora che tutto questo finisca".

Kimi Antonelli e Eliska Babickova stavano insieme da oltre due anni

"L'ho deciso io, i nostri valori verso la fine della relazione erano molto diversi"

Il primo punto che Eliska tiene a precisare è che è stata lei a troncare la storia con Kimi e i motivi valoriali per cui lo ha fatto: "Sì, ci siamo lasciati, sono stata io a mettere fine alla relazione, perché sentivo che non eravamo più allineati nelle nostre vite personali e in ciò che volevamo per il nostro futuro. Inoltre, i nostri valori verso la fine della relazione erano molto diversi. Questo è fondamentalmente tutto, ecco perché la relazione è finita. Non c'è stato nessun dramma, niente del genere, nessun altro uomo, nessun'altra donna è stata coinvolta, non c'è stato nessun tradimento. E penso che sia del tutto sbagliato da parte di chiunque presumere questo, perché non rappresenta me e Kimi come persone".

L'ex fidanzata di Antonelli insiste su questo punto, nessun ‘intruso' esterno, né adesso né prima: "È anche molto fuorviante per quello che era la nostra relazione, non è mai stata così. E anche se abbiamo avuto problemi verso la fine, le altre persone non sono mai state il problema, questo travisa tutto ciò che era la nostra relazione e non mi piace. Voglio anche dire che non dirò altro su questa rottura, questa è l'ultima volta che voglio parlarne. Ovviamente se c'è qualcosa di cui ho davvero bisogno lo farò, ma potete smettere di fare speculazioni, qualunque cosa siano, perché ora è tutto risolto e possiamo semplicemente andare avanti".