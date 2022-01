Ecco la versione speciale di Nissan JUKE Kiiro, in occasione dell’uscita al cinema di “The Batman” Nissan ha chiuso una partnership commerciale per la promozione dell’ultima pellicola dedicata al Cavaliere Nero in sala dal prossimo 3 marzo. Nuova ed esclusiva: dai colori ai dettagli, passando dalla classica ricca dotazione tecnologica.

A cura di Alessio Pediglieri

Il prossimo 3 marzo, in tutte le sale italiane uscirà la nuova pellicola dell'Uomo pipistrello, il Cavaliere Oscuro di Gotham City che tornerà al Cinema nell'ultimo film della Warner Bros., "The Batman". Per l'occasione, Nissan ha chiuso una partnership commerciale per la promozione del film che accompagnerà la nuova campagna mediatica con l'ultimo gioiello, la JUKE Kiiro in versione speciale, grazie al nuovo ed esclusivo colore ‘Ceramic Grey' per gli esterni e i dettagli ‘spiced lemon' sulle finiture del paraurti e sulle modanature laterali.

Un esclusivo nuovo look, unito ad una sempre più ricca dotazione tecnologica all'insegna del comfort e della sicurezza, per questa nuova ‘creatura' targata Nissan che strizza l'occhio al Giappone, con l'aggiunta della parola "kiiro" che nella lingua del Sol Levante significa ‘giallo'.

Proprio queste caratteristiche innovative hanno permesso a Nissan JUKE Kiiro di unire il proprio nome a quello di Batman, incarnandone la simbologia e lo spirito, che rappresentano un viaggio nella crescita e nell'evoluzione, così come è accaduto nella saga cinematografica di Batman, arrivata d un nuovo entusiasmante capitolo. Non a caso, il design studiato per JUKE Kiiro è stato realizzato dal team di Nissan Design Europe, lo stesso che ha dato vita alle due generazioni precedenti di JUKE e ha disegnato le linee di Qashqai.

La tecnologia di Nissan JUKE Kiiro è come sempre all'avanguardia. Oltre alla dotazione classica che prevede la presenza della frenata di emergenza intelligente con riconoscimento di pedoni e ciclisti, del cruise control con comandi al volante, del riconoscimento segnaletica stradale e del sistema di avviso e intervento cambio corsia involontario, JUKE Kiiro offre un’ampia varietà di altri comandi, tra cui la possibilità di inviare le destinazioni al navigatore dell’auto tramite il proprio smart device.

JUKE Kiiro è equipaggiata con un motore turbo benzina che eroga una potenza di 114 CV e una coppia di 200Nm e presenta di serie un cambio manuale a sei rapporti mentre offre in opzione il cambio automatico a doppia frizione (DCT) con leve del cambio al volante. Il look esterno presenta il nuovo ed esclusivo colore' Ceramic Grey', valorizzato da dettagli di colore ‘Spiced Lemon' sulle finiture dei due paraurti, mentre gli interni protagonisti assoluti sono i sedili sportivi ‘Monoform', in tessuto Black con inserti in pelle sintetica e impunture Spiced Lemon.