È morto Riccardo Benvenuti: storico ufficio stampa del circuito del Mugello

Lutto nel mondo del giornalismo e dei motori. Riccardo Benvenuti, giornalista capo della comunicazione dell'autodromo del Mugello, è morto all'età di 62 anni dopo una malattia fulminante. Benvenuti era anche corrispondente dell'Ansa e del quotidiano La Nazione. Tanti i messaggi di cordoglio sui social, in primis da parte dell'autodromo del Mugello che gli ha dedicato un commovente posto sui propri profili social.

"Il nostro Riccardo ci ha lasciati! È con il cuore gonfio di dolore che la famiglia dell’Autodromo del Mugello annuncia la scomparsa del proprio Capo Ufficio Stampa, Riccardo Benvenuti, amico sincero e grande professionista – si legge infatti nel lungo post di commemorazione postato dal profilo ufficiale del Mugello Circuit -. Tutti noi oggi siamo profondamente sconvolti dalla tragedia che ci ha privati troppo presto di una delle nostre colonne portanti. Un male, troppo forte anche per lui, lo ha strappato nella tarda serata di ieri all’affetto della Sua famiglia e al nostro.

Non ci sono parole per descrivere quello che proviamo in questo momento, ma non possiamo non sottolineare che con lui perdiamo un amico, un fratello, un grande professionista che nei trenta anni di instancabile collaborazione ha portato la sala stampa dell’Autodromo del Mugello ad essere quella casa accogliente e confortevole che tutti i giornalisti sportivi – dalla MotoGP alla F1, dai campionati nazionali a quelli internazionali – ben conoscono e apprezzano.

La vicinanza che ciascuno di essi ci sta manifestando in queste, che sono le ore più dure, ben testimonia quanto fosse alta la considerazione riposta nei confronti del nostro Riccardo. Ci mancherà la sua forza, ci mancherà la sua gioia di vivere, ci mancherà il suo sorriso. Da oggi la sala stampa dell’Autodromo del Mugello sarà inevitabilmente più sola e più triste. Il nostro pensiero è ora rivolto alla moglie Cecilia e ai figli Chiara e Francesco, a cui idealmente ci stringiamo in un affettuoso abbraccio. Ciao Riccardo e stacci vicino da quel bel posto in cui ti troverai certamente adesso e – se puoi – fai il tifo per il tuo Mugello".