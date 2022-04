Ë-C4 Elettrica, la scelta tecnologica ideale di Citroën sia per i tragitti quotidiani che per i lunghi viaggi Citroën ë-C4 Elettrica offre un compromesso tecnologico ideale per fornire una soluzione di mobilità 100% elettrica, accessibile e adatta a soddisfare le esigenze dei clienti.

A cura di Marco Beltrami

La transizione verso l'elettrico comporta cambiamenti nel modo di pensare e di comportarsi. Proprio per questo Citroën ha pensato attraverso la ë-C4 Elettrica di offrire un compromesso tecnologico ideale per fornire una soluzione di mobilità 100% elettrica, accessibile e adatta a soddisfare le esigenze dei clienti. Il tutto grazie ad una batteria di dimensioni ridotte e meno costosa da 50kWh con potenza di ricarica in corrente continua da 100kW e con una velocità di ricarica superiore rispetto alla maggior parte dei suoi concorrenti.

Autonomia garantita di 357 Km (ciclo WLTP) per la vettura della casa automobilistica francese che consente sia di gestire gli spostamenti quotidiani che i lunghi viaggi. Modalità di ricarica semplice, che può essere immediata o differita, da impostare sia attraverso il TouchPad da 10” nell’abitacolo oppure direttamente dal proprio smartphone attraverso la app MyCitroën, che, tramite il sistema ë-remote control, funziona come un vero e proprio "telecomando virtuale". La volontà è quella di rispondere in maniera adeguata ad un mercato che finora ha premiato, con la Citroën ë-C4 che nel primo trimestre del 2022 si è dimostrata leader del segmento delle compatte elettriche in Francia e in Spagna, occupa il secondo posto nei Paesi Bassi e la terza posizione in Italia. Complessivamente, in Europa, rappresenta già il 35% delle vendite totali di C4.

Citroën ë-C4 dunque mette gli automobilisti nelle condizioni di viaggiare in serenità in ogni tragitto grazie a:

Una batteria dalle dimensioni ridotte significa un minor peso, con il risultato di un consumo ragionevole

Tempi di ricarica ottimizzati grazie alla capacità di ricarica in corrente continua con ricarica rapida da 100 kW

Un consumo elettrico ottimizzato grazie alle evoluzioni alla pompa di calore, all’aggiunta di un nuovo sensore di umidità e al perfezionamento del sistema di trasmissione.

Con una batteria non pesante e costosa, c'è un ripensamento del modo di viaggiare: è più efficace fermarsi più frequentemente e per periodi più brevi anziché guidare per maggiori distanze ma poi doversi fermare più a lungo per ricaricare la batteria. La curva di ricarica di un'auto elettrica decresce all'aumentare del livello della batteria e quindi per ottimizzare i tempi e beneficiare della massima potenza di carica è consigliabile iniziare a caricare la batteria quando il suo livello di carica è basso con la temperatura di funzionamento ottimale. Ci vuole più tempo per caricare la batteria dall’80% al 100% che dallo 0 all’80%. L’utente non beneficia solo di tempi di ricarica più rapidi, ma trae anche un vantaggio economico poiché i costi di ricarica ai terminali sono calcolati in minuti sulla maggior parte della rete di ricarica rapida.

In caso poi di viaggi lunghi, è più efficiente fare diverse ma brevi fermate di ricarica per beneficiare la massima potenza di carica e risparmiare così sui costi di ricarica. Questo cambiamento non costituisce un problema poiché ci sono già dei servizi disponibili per facilitare il viaggio. Per quanto concerne la possibilità di trarre il massimo vantaggio dal comfort dell'elettrico sulle lunghe distanze, i viaggiatori devono adottare un approccio diverso e pianificare il loro percorso in modo da ottimizzare le pause e il tempo di ricarica. Per questo Citroën ë-C4 permette di viaggiare in totale serenità, percorrendo più di cento chilometri dalla propria sede oppure per andare in vacanza verso destinazioni più lontane. Il tempo di viaggio supplementare necessario per ricaricare la batteria non è molto superiore rispetto al tempo impiegato per le pause tipiche durante un lungo viaggio per sgranchirsi le gambe, pranzare o semplicemente rispettare le raccomandazioni sulla sicurezza stradale (da 15 a 20 min di pausa ogni due ore).

Per quanto riguarda gli spostamenti quotidiani, il comfort di utilizzo di ë-C4 piace a un gran numero di clienti per i brevi tragitti, grazie ad una guida silenziosa, fluida, senza scatti, dinamica e senza emissioni di CO2. Per questi tragitti, la batteria può essere ricaricata da una presa standard o da una Wall Box all'arrivo in ufficio al mattino, oppure al rientro a casa la sera. I tempi di ricarica e l'autonomia sono molto soddisfacenti e garantiscono tranquillità. Con un'autonomia di 357 km omologata nel ciclo WLTP, non è necessario ricaricare la batteria tutti i giorni. Con questa batteria da 50 kWh, Citroën ë-C4 è adatta a facilitare il passaggio ai veicoli elettrici, perché le dimensioni compatte e il peso ragionevole non penalizzano l'abitabilità e il consumo nell'uso quotidiano, offre un piacere di guida con una coppia di 260 Nm e un consumo ridotto grazie al suo peso ottimizzato.

Tra i punti di forza anche la semplicità della ricarica della batteria di Citroën ë-C4 Elettrica. Il tutto grazie al design ergonomico dello sportellino e dei cavi di ricarica riposti in un vano sotto il fondo del bagagliaio per una ricarica che può essere immediata o differita. In aggiunta al cavo T2 per presa domestica, offerto anche il cavo di ricarica T3 trifase da 22 kW con custodia dedicata. Per monitorare il processo di ricarica, si possono visualizzare i comodi indicatori a LED colorati, integrati nello sportellino di ricarica: il LED di colore bianco indica che lo sportellino è aperto; il LED di colore blu indica che la ricarica differita è attivata; il LED verde lampeggiante indica che la ricarica è in corso mentre quando diventa verde fisso significa che la ricarica è completata. Tutto si può programmare sia dal TouchPad 10” presente nell'abitacolo sia da remoto, sfruttando l'applicazione MyCitroën che offre diverse funzioni per facilitare l’utilizzo della propria vettura.

Si possono monitorare a distanza le informazioni sulla propria auto, con la possibilità di disporre di un "telecomando virtuale", utilizzabile attraverso il sistema ë-remote control. In questo modo attraverso lo smartphone si può accedere a diverse funzioni dell'auto, tra cui il precondizionamento dell’abitacolo e la ricarica. Inoltre è possibile verificare l’autonomia della propria Citroën ë-C4 Elettrica in modo da poter eventualmente pianificare una ricarica. L'App MyCitroën compatibile con gli smartphone iOS e Android, permette anche di programmare le ricariche sfruttando anche le fasce orarie con le tariffe più vantaggiose il tutto seguendo in tempo reale i dati sulla velocità di ricarica e sul tempo rimanente per completarla. Per poter

Per poter attivare la ricarica a distanza utilizzando la App MyCitroën, come prima cosa è necessario collegare la app alla vettura con il proprio smartphone e poi è necessario che la vettura sia già collegata alla rete elettrica attraverso il cavo di ricarica. Sul proprio smartphone, dalla app MyCitroën si seleziona la scheda “RICARICA” e si possono visualizzare immediatamente diverse informazioni: il livello di ricarica della batteria indicato in percentuale, l’autonomia rimanente espressa in chilometri, la velocità di ricarica (ovvero i km recuperati ogni ora), il tempo rimanente per il completamento della ricarica.

Le caratteristiche tecniche della Citroën ë-C4 Elettrica

Queste nello specifico le caratteristiche tecniche della Citroën ë-C4 Elettrica, nello specifico con i vari tempi di ricarica: