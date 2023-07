Dopo l’addio al’Alpha Tauri de Vries si fa sentire: “Fa molto male”, e annuncia una pausa dai social Il pilota olandese è stato licenziato dall’Alpha Tauri, che già dall’Hungaroring lo sostituisce con Ricciardo. In un lungo post sui social de Vries ha mostrato tutta la sua delusione.

A cura di Alessio Morra

È durata appena 10 Gp l'avventura con l'Alpha Tauri di Nyck de Vries. Il pilota olandese pochi giorni fa è stato liquidato da Helmut Marko, il potentissimo consigliere della Red Bull, che ha deciso di licenziarlo in tronco nemmeno a metà campionato, e lo ha sostituito con l'australiano Daniel Ricciardo, rientrato a furor di popolo in Formula 1. Con un lungo post su Instagram l'olandese ha mostrato tutta la sua delusione e ha pure annunciato una pausa sui social network.

Il sogno di una vita si era materializzato. Nick de Vries dopo aver vinto il titolo in Formula 2 e Formula E grazie a una gara fenomenale a Monza con la Williams si è guadagnato il posto in Alpha Tauri per il Mondiale 2023, che è stato deludente. E il dottor Marko,il potente consulente Red Bull non ha perdonato. Il lungo post inizia con l'annuncio di una pausa dai social: "Un breve messaggio dopo i recenti avvenimenti. Ho deciso di prendermi un po' di tempo lontano dai social media, cosa che continuerò a fare".

Ma poi dopo i ringrazianti a Red Bull e Alpha Tauri che lo hanno portato nel circus è arrivata una parola che non si può non notare e che fa capire il vero stato d'anima del pilota: "Vorrei ringraziare la Red Bull e la Scuderia AlphaTauri per l'opportunità avuta per vivere il mio sogno. Ovviamente fa male che l'occasione in F1 che ho sognato per così tanto tempo sia finita prematuramente. Ma la vita non è una destinazione, è un viaggio e a volte devi prendere la strada difficile per arrivare dove vuoi".

Poi dopo aver confessato la propria sofferenza ha cercato di razionalizzare e ha tirato una linea, pensando comunque al suo percorso: "Sono grato per le vita privilegiata, sono orgoglioso del nostro viaggio e della mia famiglia. Questa è solo un'altra esperienza, andiamo avanti e non vediamo l'ora che arrivi il prossimo capitolo. Grazie a tutti per i messaggi gentili e incoraggianti della scorsa settimana. È stato commovente sentire il vostro sostegno".

Infine un cartellino giallo, anzi una reprimenda usando un gergo della Formula 1, per chi ha riportato interviste non vere; "Ho ricevuto alcuni articoli interessanti su cose che ho detto nell'ultima settimana. Per chiarezza, non ho parlato con nessun media e per il momento mi godrò un po' di tempo per me. Augurando a tutti voi una bella estate".