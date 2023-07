Licenziato de Vries, Ricciardo con l’Alpha Tauri dal GP d’Ungheria: scossone in Formula 1 Cambia la griglia dei piloti del Mondiale di Formula 1 2023 a stagione in corso: Nyck de Vries è stato licenziato dall’AlphaTauri che dal Gp d’Ungheria avrà in pista Daniel Ricciardo.

Scossone nel Mondiale di Formula 1 2023 dopo il GP della Gran Bretagna con un team che ha deciso di cambiare pilota. Il quotidiano olandese De Telegraaf ha anticipato la notizia del siluramento di Nick De Vries, liquidato da Helmut Marko dopo l'ennesimo risultato deludente della stagione collezionato a Silverstone (dopo 10 gare è l'unico driver, insieme al rookie Sargeant, a non aver ancora conquistato nemmeno un punto valido per le classifiche iridate in questa stagione).

L'AlphaTauri si presenterà con una nuova line-up al via del prossimo gran premio in calendario, vale a dire il GP d'Ungheria che andrà in scena all'Hungaroring di Budapest nel weekend del 22 luglio. Insieme a Yuki Tsunoda ci sarà Daniel Ricciardo che torna ad avere un sedile di F1 dopo la fine anticipata della sua esperienza in McLaren al termine della passata stagione e dopo aver ricoperto il ruolo di terzo pilota della Red Bull nella prima parte di stagione.

Dopo appena sei mesi è giunta al capolinea l'avventura in Formula 1 del campione del mondo della Formula E Nyck de Vries che si era guadagnato il sedile AlphaTauri grazie alla sorprendente prestazione offerta la scorsa stagione nel GP di Monza, quando la Williams lo aveva chiamato per sostituire l'indisponibile Alexander Albon e lui era riuscito a conquistare un inpronosticabile piazzamento in zona punti, cosa che nelle dieci gare da pilota titolare dell'AlphaTauri non è mai riuscito a ripetere.

Da qui dunque la decisione della Red Bull, non nuova a cambi di piloti, licenziamenti e sostituzioni a stagione in corso, che ha rotto gli indugi e ha offerto a Daniel Ricciardo (che ha appena provato per la volta in pista in un test Pirelli la RB19 con cui Verstappen e Perez hanno vinto tutte le gare disputate fin qui in stagione) l'opportunità di tornare subito in Formula 1. Una scelta che farà probabilmente tirare un sospiro di sollievo anche a Sergio Perez che a causa dei recenti deludenti risultati aveva visto messo in dubbio il suo sedile (anche dopo la corsa di Silverstone Verstappen ha colto l'occasione per umiliarlo) con l'ombra di Daniel Ricciardo che aleggiava sulla sua testa.