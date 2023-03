Chi è Nicky de Vries, il pilota dell’Alpha Tauri che ha vinto tanto e ha già esordito in Formula 1 L’Alpha Tauri per sostituire Pierre Gasly ha deciso di puntare su Nicky de Vries. L’olandese disputerà la sua prima stagione da titolare in Formula 1, ma il suo esordio lo ha già fatto nel 2022 con la Williams, quando si trovò a sostituire Albon. Una carriera, quella di de Vries, già ricca di successi: ha conquistato il titolo in Formula 2 e Formula E.

A cura di Alessio Morra

A 28 anni Nicky de Vries sta per vivere la sua prima esperienza in Formula 1. Il pilota olandese guiderà per l'Alpha Tauri e farà coppia con il giapponese Tsunoda. In carriera ha già vinto tanto: nella sua bacheca il successo nel campionato di Formula 2 del 2019 e il Mondiale di Formula E del 2021.

Ufficialmente, però, non è un esordiente. Perché il pilota olandese un Gran Premio lo ha già disputato: lo scorso settembre, infatti, a Monza sostituì Albon all'ultimo momento e si piazzò nella top ten nelle Qualifiche e soprattutto in gara.

Chi è Nicky de Vries, il nuovo pilota di F1 con AlphaTauri

All’anagrafe è registrato come Hendrik Johannes Nicasius De Vries, ma tutti lo chiamano Nicky, forse perché i suoi nomi di battesimo sono molto pomposi e hanno i tre quarti di nobiltà.

Il Motorsport ce l’ha nel sangue: lui, nato nel febbraio del 1995, quando ha quattro anni guida il primo kart e pian piano fa la scalata che nel 2012 lo porta a correre nella Formula 1 Renault che vince al terzo tentativo (nel 2014).

Avanza di categorie, corre e vince anche in GP3 prima di passare in Formula 2, dove vanta un settimo e un quarto posto (con quattro successi complessivi). Nel 2019 sbaraglia la concorrenza e con 12 podi in 22 Gp si aggiudica il titolo di Formula 2.

Nicky de Vries ha fatto il suo esordio in Formula 1 con la Williams al Gp di Monza.

Dalla Formula E all'esordio in Formula 1

La regola stabilisce che chi vince in Formula 2 non può guidare nella categoria. Ma il posto in Formula 1 non si libera e così de Vries firma per la Mercedes, ma finisce in Formula E. Inizia con un’annata non indimenticabile, ma poi si aggiudica il titolo 2020-2021. Vince in Arabia Saudita e a Valencia. Fa tanta sostanza ed è campione del mondo. La passata stagione vince altre due tappe, ma è solo nono. Terzo a Le Mans vive la sua prima vera esperienza in Formula 1 dove è terzo pilota di Williams, Mercedes e Aston Martin. Quattro volte ha la possibilità di guidare e a Monza a sorpresa è sceso in pista nel weekend di gara.

Nicky de Vries disputerà la sua prima stagione in Formula 1 guidando per l’Alpha Tauri, farà coppia con Tsunoda.

Una situazione inaspettata: Albon si sente male, e viene operato d’urgenza di appendicite a Milano. L’olandese viene promosso dalla Williams, entra nella top ten nelle Qualifiche effettua una splendida gara che chiude al nono posto.

Conquista due punti, i primi della carriera, ed è anche votato come ‘Driver of the Day’. La sua storia colpisce: l’Alpine gli fa effettuare un test, ma è l’Alpha Tauri che punta su di lui dopo l’addio di Gasly. E adesso de Vries vivrà la sua prima stagione in Formula 1 da pilota ufficiale, farà coppia con Yuki Tsunoda. Ha tanta voglia di mostrare il suo talento e si toglierà delle soddisfazioni con una vettura da sempre arrembante come l'Alpha Tauri.