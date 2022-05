Dopo la super pole, Leclerc sogna in grande: “Parto con Max alle spalle, ma voglio la doppietta” Leclerc a Barcellona ha conquistato la quarta pole position del 2022, e stavolta vuole pure provare a vincere. A Barcellona c’è la solita sfida con Verstappen.

A cura di Alessio Morra

Charles Leclerc nel giro secco, in qualifica, ha qualcosa in più rispetto a Max Verstappen e lo ha dimostrato ancora una volta. A Barcellona il monegasco ha realizzato un giro strabiliante, un giro che con ogni probabilità un giorno verrà considerato come uno di quelli mitici, quelli che solo i grandi campioni riescono a realizzare, poche volte nella vita. E domenica ‘Carletto' partirà in pole position, ma a differenza di Miami Leclerc vuole chiudere al comando pure il Gp.

L'1'18″750 è un tempo strepitoso. Leclerc lo ha realizzato dopo aver commesso un errore nel primo giro buono. Anche mentalmente non era semplice, e invece Charles è stato perfetto. Ora c'è da chiudere l'opera, non sarà semplice. Perché sul passo gara la Red Bull sembra superiore, ma la gestione delle gomme non sarà semplice per nessuno e niente può essere dato per scontato, motivo per il quale non si può escludere a priori nemmeno la Mercedes, rediviva in questo weekend catalano.

Dopo la pole numero quattro del 2022 (tredicesima in carriera), Leclerc era raggiante, tanto felice quanto emozionato e nell'intervista ufficiale ha detto: "Questa è stata una sessione difficile, ho commesso un errore nel primo tentativo e poi avevo un solo giro, ma sono riuscito a fare tutto alla perfezione e sono davvero contento", poi ha aggiunto: "Sono in una posizione forte ma abbiamo faticato con le gomme e ho Max alle spalle. Se non gestiremo al meglio le gomme non sarà facile. Speriamo però di fare una doppietta, con Carlos daremo tutto per ottenere questo".

Abbastanza contento pure Carlos Sainz, che in casa sperava di partire almeno dalla prima fila, ma potrà togliersi soddisfazioni a Barcellona: "È stato un weekend difficile per il calore e il vento, ma ho fatto un discreto giro che ci permetterà di lottare domani. Diciamo che è una buona posizione di partenza. Tutto è possibile e vediamo domani, noi faremo del nostro meglio".

Mentre il d.s. della Rossa Laurent Mekies ha parlato della scelta delle gomme e di Sainz, che può essere determinante al via domenica: "Il degrado delle gomme è il più alto della stagione, addirittura di più del Bahrain. Volevamo risparmiare il più alto numero di set possibile e quindi abbiamo preso questo rischio in Q2. Fortunatamente ci è andata bene e ci darà più flessibilità ed energia in vista della gara. Il terzo tempo di Sainz? Volevamo partire il più in alto possibile, Carlos ha fatto un bel weekend fin qui, è stato concentrato. Ma la Red Bull va molto forte quindi ci sta avere Verstappen tra i nostri due piloti".