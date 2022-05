Magico Leclerc: è sua la pole a Barcellona, giro favoloso e Verstappen è battuto Charles Leclerc conquista la pole position del Gran Premio di Spagna. Giro magnifico del pilota della Ferrari che supera Verstappen all’ultimo. Sainz terzo.

A cura di Alessio Morra

Charles Leclerc con un giro strepitoso ha fatto la pole position a Barcellona, Verstappen secondo, poi Sainz e Russell. Per la Ferrari è la quarta pole position di questa stagione. Leclerc è il leader del Mondiale e stavolta proverà soprattutto a concretizzare la pole.

Sono state delle qualifiche molto intense. Era chiaro che la lotta per la pole fosse a due, ma pareva che ci fossero un paio di terzi incomodo. Nella Q1 a sorpresa c'è stata l'eliminazione di Vettel e soprattutto del padrone di casa Alonso. Nella Q2 Mick Schumacher conquista la top 10 a scapito di Norris, penalizzato per aver superato un ‘track limit'. Leclerc risparmia un treno di gomme e si qualifica con un ottimo giro con gomme usate. Charles sembra sempre più il favorito per la pole, ma in Q3 sbaglia.

Leclerc all'ultima chicane si gira, mentre Verstappen stampa un tempo strepitoso e si mette davanti a Sainz. Charles ha un solo tentativo, sa di non poter sbagliare e vuole la pole. La mette nel mirino e la conquista. Pole position stellare per Leclerc che si mette davanti a tutti e strappa applausi. Max però non è riuscito a realizzare il suo secondo tentativo a causa di una perdita di potenza. L'olandese comunque mantiene il secondo posto. Perché Sainz si migliora ma è terzo. Russell fa il fenomeno supera Perez e tiene ancora dietro Hamilton. Chiudono la top ten Bottas, Magnussen, Ricciardo e Mick Schumacher.

Domani ci sarà la gara, non potrà essere tutto stravolto. Ma di incognite ce ne sono parecchie, considerato che sul passo gara la Red Bull sembrava messa un po' meglio rispetto alla Ferrari. Per ora si pensa solo a celebrare Leclerc, che dopo aver conquistato la pole ha detto: "Ho commesso un errore all'inizio della Q3, ho fatto solo un giro, è andata molto bene e ce l'ho fatta. La macchina è stata fantastica".