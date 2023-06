Disastro Marquez, non riesce più a tenere la moto in pista: altra caduta ad Assen Ancora una caduta per Marc Marquez, che ha tamponato Enea Bastianini ed è volato via con la sua Honda durante le qualifiche del GP di Olanda ad Assen.

A cura di Paolo Fiorenza

Marc Marquez vola via nuovamente con la sua Honda e non è più una notizia: continua il momento disastroso dello spagnolo in MotoGP, è caduto anche oggi durante le qualifiche del GP di Olanda sul circuito di Assen. Il 30enne pluricampione del mondo non riesce più a ritrovarsi dopo le operazioni alla spalla e il problema agli occhi degli ultimi due anni e mezzo e – complice una Honda decisamente meno performante del resto del lotto – la sua voglia di spingere la moto al limite si traduce spesso in rovinose cadute.

Tante, anzi troppe (addirittura cinque nello scorso weekend in Germania), con l'aggravante che spesso coinvolgono anche altri piloti, mettendone a repentaglio non solo i risultati ma anche la sicurezza. Crescono i mugugni su questo nuovo Marquez ‘rischiatutto', che non appare neanche più in grado di tenere in pista la moto e oggi a pagarne le spese è stato – fortunatamente senza conseguenze gravi – Enea Bastianini, tamponato dal Cabroncito ad Assen.

Tamponamento e caduta sono avvenuti quando entrambi i piloti stavano per iniziare il loro ultimo tentativo di piazzare uno dei primi due tempi nel Q1 e qualificarsi così al Q2. Bastianini era davanti a Marquez, che lo stava seguendo da parecchi giri pensando evidentemente che l'altro ducatista ufficiale fosse il treno buono di cui sfruttare la scia. Tuttavia Enea ha sbagliato subito in curva 1 e si è rialzato abortendo il tentativo dopo aver capito di aver bruciato le sue speranze di una buona griglia (partirà 18simo).

Bastianini correttamente si è messo fuori traiettoria per non ostacolare gli altri piloti che sopraggiungessero dietro di lui ed anche Marquez a quel punto ha compreso di essersi giocato male le proprie carte e ha rallentato. Ma incredibilmente – per pura distrazione – è riuscito comunque a centrare la Desmosedici davanti a lui, finendo a terra sulla pista e poi scivolando fuori nella ghiaia. Nessun problema fisico, ma tanto sconforto nel linguaggio del corpo dello spagnolo, che in questo momento non solo è l'ombra di quello che è stato come pilota, ma anche mentalmente sembra in confusione più totale.