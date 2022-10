Deve consegnare una Ferrari rara, si schianta contro un’utilitaria: auto distrutta Una consegna finita davvero male per un giovane fattorino che ha distrutto una rarissima e preziosissima Ferrari Enzo da oltre 2,5 milioni di euro mentre la stava portando al nuovo proprietario.

A cura di Michele Mazzeo

Brutta disavventura per un giovane fattorino durante la consegna più preziosa della sua vita. Il ragazzo era infatti incaricato di portare una Ferrari Enzo al suo nuovo proprietario sull'isola britannica di Jersey situata nel canale della Manica ma nel tragitto dall'aeroporto verso il centro della città, mentre stava percorrendo una strada urbana in cui il limite di velocità è di 40 miglia orarie (circa 65 km/h), è andato a sbattere contro una Honda Jazz distruggendo la rara macchina.

Lui per fortuna ne è uscito illeso (mentre il conducente dell'utilitaria con cui si è scontrato è stato trasportato in via precauzionale in ospedale e poi dimesso), ma il veicolo esclusivo di cui esistono soltanto 400 esemplari nel mondo è risultato essere gravemente danneggiato con in più il rischio che non possa essere più riparato.

Nel violento impatto infatti, oltre al fatto che sono scoppiati sia l'airbag del pilota che quello lato passeggero, la preziosa auto (trattandosi di un'edizione limitata non esiste un prezzo di listino ma l'ultimo esemplare messo all'asta è stato battuto per una cifra superiore ai 2,5 milioni di euro da Sotheby’s) ha riportato pesanti danni sia nella fiancata sinistra che nella parte posteriore (con il paraurti sganciatosi completamente) e diversi pezzi della pregiata carrozzeria disseminati lungo l'asfalto.

Un incredibile disavventura dunque per il ragazzo a cui era stato affidato uno dei 400 esemplari prodotti dalla casa di Maranello tra il 2002 e il 2004 in occasione dei 55 anni di attività del Cavallino Rampante. Disavventura anche per il nuovo proprietario che, dopo aver speso una cifra astronomica, non potrà godersi il suo prezioso bolide da 651 cavalli e 657 Nm di coppia con motore V12 da 6 litri (capace di raggiungere una velocità superiore ai 350 km/h), almeno fino a quando l'auto non verrà rimessa a nuovo se ciò sarà ancora possibile. Resta solo da capire eventualmente chi pagherà le costosissime riparazioni o chi risarcirà il proprietario se la rara supercar don potrò essere riparata.