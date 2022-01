Dai videogiochi alla pista, l’asso della F1 eSports Series correrà in Formula 2: “È folle” L’ex stella delle F1 eSports series Cem Bolukbasi nel 2022 correrà in Formula 2 diventando il primo pilota proveniente dal mondo delle corse al simulatore a prendere parte alla categoria.

A cura di Michele Mazzeo

Da star delle gare virtuali a vero pilota al campionato automobilistico che ti può aprire le porte verso la Formula 1 dove sfidare i migliori driver del mondo. Quella che può tranquillamente sembrare la trama di un film è invece la storia del 23enne turco Cem Bolukbasi che dopo esser stato una delle stelle della F1 Esports Series nel 2017 e nel 2018, nella prossima stagione correrà in Formula 2 con il team Charouz Racing System diventando così il primo pilota proveniente dal mondo delle corse al simulatore a prendere parte alla categoria.

Dopo aver partecipato solo alla F1 Esports Series nel 2017 e 2018 come rappresentante della scuderia Toro Rosso (oggi Alpha Tauri), il classe '98 già nel 2019 ha cominciato a dividersi tra il campionato di corse virtuali e la pista prendendo parte ad alcune gare del Campionato Europeo GT4 dove poi ha continuato a gareggiare nelle due successive stagioni. Lo scorso anno il passaggio alle monoposto correndo nel campionato asiatico di F3 e nella EuroFormula Open (dove ha conquistato due vittorie finendo 5° nella classifica generale).

E adesso, nel 2022, il grande salto in Formula 2 che ha sorpreso anche lo stesso Bolukbasi che alla fine del 2021 ad Abu Dhabi ha già effettuato il primo test a bordo di una F2: "Ero ad Abu Dhabi nel 2017 per F1 Esports come pilota di Esports – ha infatti detto il 23enne turco dopo l'annuncio del suo ingaggio da parte del team Charouz –. Tornarci dopo quattro anni per fare un test su una vettura di F2 è stato abbastanza folle, realizzando il tutto. Ho visto il finale della Formula 1, i test, e poi il giorno dopo stavo guidando l'auto di F2 – ha poi aggiunto quello che oltre ad essere il primo pilota proveniente dall'Esports Series a gareggiare in Formula 2 sarà anche il primo driver turco a prendere parte a questo campionato –. Ero come un bambino che vive un sogno in quei cinque o sei giorni".

Una storia incredibile quella di Cem Bolukbasi che, dopo l'ufficialità del suo approdo in Formula 2 nel 2022, spera di diventare un esempio per i suoi ex colleghi delle corse simulate: "Penso che sia anche molto importante essere il primo giocatore a fare questo salto, perché può dare speranza alle persone – ha infatti il nativo di Istanbul –. Se le persone vedono che una persona può farlo, crederanno di poterlo fare anche loro. Se io sono passato dagli F1 Esports al campionato Formula 2, penso che chiunque possa farlo" ha quindi chiosato quello che potrebbe diventare l'apripista per una nuova generazione di piloti su pista che arrivano dal mondo delle corse virtuali.