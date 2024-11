video suggerito

Cosa fa oggi Marco Melandri, ex pilota di MotoGp e concorrente a La Talpa Marco Melandri è tra i concorrenti della nuova edizione de La Talpa condotto da Diletta Leotta. L’ex pilota 42enne romagnolo torna in tv dopo aver già partecipato all’Isola dei Famosi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Marco Melandri è tra i concorrenti della nuova edizione de La Talpa condotto da Diletta Leotta. L'ex pilota 42enne romagnolo è stato campione del mondo classe 250 nel 2002 e anche nel campionato Superbike ha centrato una serie di primati che di certo l'hanno reso noto nell'universo dei motori. Di certo la sua presenza al reality game non è da considerarsi come una novità dato che Melandri ha già partecipato anche all’edizione dell'Isola dei Famosi nel 2022 prima di essere eliminato dopo due puntate. Ci riproverà adesso in uno dei reality più misteriosi e divertenti in onda su Mediaset che da diverso tempo non lo mandava in onda.

Chi è Marco Melandri, la carriera dell’ex pilota di MotoGP

Il percorso di Marco Melandri nel mondo dei motori prende il via sin da piccolo fino ad arrivare al suo apice nel 1992 e nel 1994 quando si laurea campione italiano con le minimoto. Negli anni successivi Melandri non si ferma e il suo nome comincia a girare tanto. Il pilota di Ravenna continua a mettersi in mostra, fino ad approdare in Classe 125 e a diventare ad Assen il più giovane pilota ad aver vinto un Gran Premio di motociclismo. Un percorso niente male per lui che successivamente con la Classe 250 diventa campione del mondo nel 2002, mentre nella stagione successiva si sposterà nella classe regina del motomondiale, in MotoGP. Nel 2003 Melandri firma con il team Fortuna Yamaha per guidare una Yamaha YZR-M1 ufficiale, trovando come compagno di squadra l'esperto Carlos Checa. La stagione non è positiva per lui anche a seguito di due cadute che gli impedirono di disputare i GP di Giappone, Sudafrica e Comunità Valenciana.

Alla fine della stagione il miglior risultato per Melandri fu un quinto posto a Motegi chiudendo in classifica 15º con 45 punti. Nelle stagioni successive in MotoGP salirà sulle moto del team Fortuna Gauloises Tech 3 di Hervé Poncharal, poi alla Honda del team Movistar di Fausto Gresini. Qui troverà continuità e risultati arrivando più volte davanti al compagno di squadra Gibernau. Una stagione più che positiva per il pilota di Ravenna chiusa al secondo posto nel Mondiale 2005 dietro a Valentino Rossi, totalizzando 70 punti in più di Gibernau (220 a 150). Di fatto le sue quattro stagione col team Gresini sono state le migliori per Melandri che durante i tre anni nel team si è sempre classificato primo tra i piloti che gareggiavano con un team satellite nella classifica generale. Successivamente il passaggio in Superbike con la sua prima stagione nel conclusa con 395 punti ed il 2º posto nella Classifica Piloti. Di fatto uno dei suoi risultati migliori in questo campionato. A settembre 2020 decide poi di chiudere la sua carriera agonistica nel mondo dei motori.

La relazione con Manuela Raffaetà e la figlia Martina

Marco Melandri nella vita privata è da sempre molto riservato. Ciò che è certo è che dal 2005 l'ex pilota è stato legato alla storica compagna Manuela Raffaetà. Nel 2014 la coppia ha dato alla luce la figlia Martina prima di una crisi con la partecipazione all'Isola nel mezzo. Un post della stessa Manuela aveva poi fatto luce sulla situazione sentimentale della coppia. Nel mezzo l'inserimento di un'altra donna al fianco di Melandri. Oggi, come si evince dai social, la coppia sembra essere di nuovo felice e serena come mostrano le foto insieme alla figlia a inizio ottobre.

Cosa fa oggi Marco Melandri

Oggi Marco Melandri vive in Svizzera e come se evince dalla sua biografia di Instagram non ha lasciato totalmente le corse dato che si sta dedicando per passione e come hobby alle mountain bike elettriche, qualcosa di radicalmente diverso dalle moto che ha guidato per una vita. "Faccio gare di enduro con le MTB elettriche" aveva dichiarato in un'intervista. Tra le foto del suo profilo si scorge inoltre anche qualche serata come dj in qualche discoteca o locale all'aperto. Oggi l'inizio di una nuova avventura a La Talpa.