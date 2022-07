Corinna Schumacher crolla in pubblico, tenere le lacrime è impossibile: l’amore per Michael è eterno “Michael Schumacher è una persona che ha un cuore grande e ha sempre pensato agli altri”, sua moglie Corinna scoppia a piangere.

Mercoledì scorso Michael Schumacher ha ricevuto il Premio di Stato della Renania settentrionale-Vestfalia, la sua regione d'origine, perché "è una persona che ha un cuore grande e perché ha sempre pensato agli altri". Un riconoscimento dunque non solo al leggendario pilota di Formula 1 – vincitore di 7 titoli mondiali, record assoluto detenuto assieme a Lewis Hamilton – ma anche e soprattutto all'uomo, del quale il governatore dello stato tedesco ha rimarcato la generosità.

Ovviamente l'ex campione della Ferrari non era presente al Motorworld di Colonia, visto che da quel maledetto 29 dicembre 2013 – giorno in cui ebbe il terribile incidente sugli sci a Meribel – sulla sua vita è calato il silenzio assoluto. Impossibile sapere come stia realmente e che livello di coscienza abbia. Schumi vive a Maiorca, continuando ad essere assistito 24 ore su 24, con pochissime persone ammesse al suo cospetto oltre alla moglie e ai due figli. Tra questi l'amico di una vita Jean Todt, presente alla premiazione, che ha aperto un piccolo squarcio sulle attuali condizioni del pilota: "Michael non mi manca, perché lo vedo spesso. Certo, mi manca quello che facevamo insieme. È vero, guardo le gare con Michael".

Corinna Schumacher è coetanea di Michael: si sono sposati nel 1995

A ritirare il premio erano presenti a Colonia la moglie di Schumacher e la figlia Gina-Maria. La 53enne Corinna, sposata con Michael da 27 anni, già non era riuscita a trattenere le lacrime quando era seduta in platea, nel sentire le parole dedicate al marito, poi la commozione l'ha travolta dopo essere salita sul palco, quando i presenti hanno tributato al pilota una standing ovation. Todt al suo fianco non l'ha lasciata un attimo, sostenendola in un momento di grande tempesta emotiva.

Corinna Schumacher si commuove a Colonia: al suo fianco la figlia Gina–Maria e Jean Todt

"Michael ha sempre pensato a chi non sta bene attivandosi con donazioni molto generose – ha detto l'ex capo della Ferrari e boss della FIA – Ha una famiglia meravigliosa, sua moglie è una delle donne più forti che conosca. Schumacher ha plasmato la Formula 1 come nessun altro ha fatto prima e dopo di lui". Corinna annuiva e piangeva: l'amore per il suo Michael è eterno.