Connor Zilisch esce dal finestrino per festeggiare, il piede resta incastrato: il pilota crolla esanime

Assurdo incidente capitato a Connor Zilisch: il 19enne pilota americano, dopo aver vinto una gara NASCAR a Watkins Glen, è rimasto goffamente incastrato col piede nel finestrino dell’auto da cui cercava di uscire per festeggiare. Sono stati momenti di paura: fortunatamente ha riportato solo la frattura di una clavicola.

Ha rischiato di farsi davvero male Connor Zilisch, 19enne pilota statunitense della NASCAR che ha avuto la bella idea di uscire dal finestrino della propria vettura per festeggiare la vittoria nella gara della Xfinity Series disputatasi sabato, salvo restare incastrato col piede nel medesimo finestrino e cadere rovinosamente sull'asfalto, restandovi esanime. Fortunatamente Zilisch ha recuperato subito i sensi: trasportato in ospedale, ha riportato solo una frattura della clavicola.

Il ragazzo nato a Charlotte è considerato uno dei talenti più promettenti del motorsport americano. La sua carriera è iniziata all'età di appena cinque anni con il karting, dove ha trascorso un decennio dominando competizioni nazionali e internazionali, con l'apice rappresentato dalla vittoria del FIA Karting Academy Trophy nel 2020, primo statunitense a riuscirci. Passato alle auto a 15 anni nel 2021, Zilisch ha dimostrato una straordinaria versatilità, eccellendo in diverse categorie: dalla Mazda MX-5 Cup, dove è stato nominato ‘Rookie of the Year' nel 2022, alla Trans-Am Series, fino alle corse di endurance come la 24 Ore di Daytona e la 12 Ore di Sebring, entrambe vinte nella classe LMP2 nel 2024 al suo debutto.

L'assurdo incidente occorso a Connor Zilisch: resta incastrato col piede nel finestrino e crolla a terra

Oggi Zilisch è un pilota in grande ascesa nel panorama NASCAR, la storica organizzazione che gestisce vari campionati automobilistici negli Stati Uniti e in Canada. Connor corre nella NASCAR Xfinity Series col team JR Motorsports e ha già conquistato sei vittorie. Su Zilisch ha investito la Red Bull e proprio la volontà di mettere in bella mostra la celebre bevanda energetica che lo sponsorizza gli ha giocato un brutto scherzo.

Connor Zilisch è uno dei piloti americani più emergenti

Il 19enne ha vinto sabato la NASCAR Xfinity Series Mission 200 a Watkins Glen, nello stato di New York, completando gli 82 giri della corsa senza problemi. Il peggio è accaduto dopo la bandiera a scacchi, quando il ragazzo ha faticato a uscire dalla sua Chevrolet #88. Mentre usciva dal finestrino e cercava di issarsi sul tetto dell'auto tenendo in mano una lattina di Red Bull, Zilisch è scivolato. Purtroppo per lui il piede sinistro è rimasto incagliato proprio nel finestrino lato guida, il che lo ha fatto crollare rovinosamente al suolo e restare immobile per lunghi angoscianti secondi, mentre gli spettatori terrorizzati si avvicinavano per controllare come stava.

Lo stesso giovane pilota ha poi tranquillizzato i suoi tifosi sulle sue condizioni con un messaggio su X: "Grazie a tutti per avermi contattato oggi. Sono uscito dall'ospedale e sto già migliorando. Per fortuna, la TAC alla testa è a posto, ho solo una clavicola rotta. Sono grato a tutti i medici per la tempestiva assistenza e sono contento che non sia peggiorato".