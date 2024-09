Compra una Ferrari del valore di 2 milioni, la dimentica in un parcheggio per 10 anni: motivazione assurda

video suggerito

Comprare una Ferrari F40 del valore di 2 milioni di euro e dimenticarla in un parcheggio per dieci anni. È una storia surreale, eppure è successo davvero. Protagonista dell'episodio è l'ex campione di tennis rumeno, Ion Tiriac. È passato alla storia per la carriera che l'ha portato tra i primi 10 giocatori al mondo ma anche per quel curioso aneddoto legato a una parte importante della sua vita: quella di manager, intrapresa dopo aver chiuso l'attività agonistica fino ad alimentare il proprio business a cominciare proprio da quel mondo (il tennis) nel quale aveva giocato a lungo.

Un attività che si rivelò redditizia tanto da accumulare un patrimonio di 2 miliardi di euro e diventare anche l'uomo più ricco del suo Paese. Mise da parte un capitale poco alla volta e, finalmente possidente, si fece passare lo sfizio di acquistare le auto più belle (e impossibili), quelle da sogno: ne ha 350 circa, sono diventate talmente tante che ci ha pensato su e le ha messe in esposizione in un museo. Tra queste ce n'è una di cui aveva perso le tracce: non ricordava nemmeno di averla, lasciandola a prendere polvere in un garage per quasi due anni.

Tiriac sborsò una somma che all'epoca (fine Anni Ottanta) era considerata una fortuna – l'equivalente di 630 mila euro attuali – per assicurarsi una Ferrari F40. La pagò, fu contento e soddisfatto per aver aggiunto alla propria collezione un altro pezzo da novanta poi la memoria, la distrazione per gli affari e quant'altro gli giocarono uno strano scherzo: abbandonò quel bolide in un parcheggio privato a Monaco di Baviera. Nelle sue intenzioni c'era di passarla a ritirare quanto prima ma non fu così.

Trascorsero dieci anni da allora, l'oblio finì un bel giorno quando a Tiriac arrivò una telefonata da un certo signor Bekcer (che non era affatto l'ex tennista tedesco): lo informava della situazione e caldeggiava il ritiro della vettura dal parcheggio privato. Era lì, inutilizzata e "sporca", da prendere e trasportare altrove. Tiriac mandò qualcuno a ritirarla e la portò a Maranello perché dopo essere rimasta inutilizzata per così tanto tempo aveva bisogno di una revisione. Ottenuta la messa a punto, però, non volle tenerla. Solo che questa volta non la lasciò a stazionare di nuovo in parcheggio ma se ne disfò incassando una cifra che secondo alcune stime – considerato il valore della vettura – era intorno ai 2 milioni di euro. Stranezze da miliardario.