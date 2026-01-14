Formula 1
video suggerito
video suggerito

Come Adrian Newey sta ribaltando l’Aston Martin: la soluzione drastica spiega la nomina a team principal

Adrian Newey ribalta Aston Martin: ricalibrati galleria del vento e simulatori, progetto AMR26 ripensato e sviluppo estremo. Ecco perché è stato scelto come team principal.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Michele Mazzeo
0 CONDIVISIONI
Immagine

L'attesa attorno all'Aston Martin per il Mondiale di Formula 1 2026 nasce da un motivo preciso: sarà la prima monoposto progettata sotto la guida totale di Adrian Newey. Il suo arrivo a Silverstone nella primavera del 2025 non ha portato solo nuove idee aerodinamiche, ma un cambio di metodo profondo, che oggi aiuta a leggere anche la discussa scelta di affidargli il ruolo di team principal.

Newey ha iniziato dal punto che ritiene sempre decisivo: l'affidabilità degli strumenti. Dopo le prime verifiche sul progetto 2026, ha giudicato non pienamente attendibili i dati provenienti da galleria del vento e simulazioni. La risposta è stata drastica: ricalibrazione completa della galleria del vento e riscrittura del software di simulazione nel corso dell'estate. Una decisione che ha imposto una revisione della tabella di marcia, senza però stravolgere i tempi del programma.

Immagine

Una volta ripuliti i dati, sono emerse anche alcune debolezze del concept iniziale. Da lì la scelta di fermarsi, correggere e ridefinire diverse parti della vettura sotto la supervisione diretta di Newey. La conseguenza è stata uno slittamento nelle delibere finali di alcuni componenti, ma coerente con il suo approccio: se le basi non sono solide, non si va avanti.

Leggi anche
La prima vera monoposto F1 2026 che debutta in pista è un'Audi: la mossa a sorpresa del team di Binotto

La AMR26 come laboratorio e il ruolo chiave di Honda

Il risultato è una AMR26 pensata come vettura-laboratorio, destinata a evolversi per tutta la stagione. Nonostante i limiti del budget cap, il piano di sviluppo segue due direttrici precise: da un lato l'ottimizzazione del packaging e dell'aerodinamica interna, dall'altro l'incremento della performance aerodinamica pura.

Immagine

In questo quadro pesa la partnership esclusiva con Honda, che consente una integrazione strettissima tra telaio e power unit. È il tipo di sinergia che Newey ha sempre cercato e che gli permette di spingere il concetto vettura al limite, come già fatto in passato in altri cambi regolamentari. L'obiettivo non è nascondersi: la forma definitiva della monoposto è attesa entro la pausa estiva, quando l'AMR26 diventerà la base tecnica su cui costruire il progetto 2027.

Perché Stroll ha consegnato la squadra a Newey

La trasformazione tecnica è andata di pari passo con quella manageriale. I rimpasti dirigenziali di fine 2025 hanno chiarito la direzione voluta da Lawrence Stroll: accentrare potere decisionale e visione tecnica in un'unica figura. Da qui la scelta, per molti sorprendente, di nominare team principal il 67enne di Stratford-upon-Avon che ha esteso il suo capillare controllo a tutti i reparti della squadra.

Immagine

Non è un segnale d'allarme, ma la fotografia di un cantiere aperto. Aston Martin accetta l'idea che il 2026 possa non portare risultati immediati, pur di gettare fondamenta solide. È questa la scommessa: rinunciare a certezze a breve termine per costruire un vantaggio tecnico difficile da replicare. Ed è anche il motivo per cui oggi tutto, a Silverstone, ruota attorno ad Adrian Newey.

Immagine
Immagine
Formula 1
News Calendario Classifica
Formula 1
Motori
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
MERCATO
Chiesa-Juve, spiraglio. Napoli su Lookman, sfida il Milan per Goretzka. Inter, Mlacic vicino
Perché Raspadori ha scelto di andare all'Atalanta rifiutando la proposta della Roma
Cosa succede ora con Lookman nel calciomercato invernale dopo che l'Atalanta ha preso Raspadori
Fullkrug si rompe un dito del piede, il Milan costretto a bloccare la cessione di Nkunku al Fenerbahçe
Vaz passa dai 100mila euro percepiti a Marsiglia alla Roma: guadagnerà una cifra mai vista
Il Napoli guarda al futuro, ecco Joao Gomes: dal trauma della balbuzie al centro aperto per dare voce agli altri
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Formula 1
api url views