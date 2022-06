Clamoroso errore alla 24 Ore di Spa: manca il box, i meccanici lo rincorrono per tutta la corsia Assurda gaffe andata in scena nel corso della 24 Ore di Spa Francorchamps valida per il Mondiale Endurance 2022 della FIM: il pilota Etienne Masson non si accorge del suo box e tira dritto in pit-lane con i meccanici che lo inseguono a piedi per tutta la corsia.

A cura di Michele Mazzeo

Il leggendario circuito belga di Spa-Francorchamps è stato teatro di un clamoroso quanto singolare errore che ha creato molta ilarità. Durante la 24 Ore di Spa, che il Mondiale Endurance della FIM (EWC) è tornato a disputare a 19 anni dall'ultima volta, infatti il pilota francese Etienne Masson è stato protagonista in una eclatante gaffe che ha ricordato quella commessa da Valentino Rossi a Imola nel suo debutto nel campionato GT.

Il transalpino, dopo esser partito dalla sesta casella della griglia di partenza in sella alla sua Kawasaki, nelle prima ora di gara è scivolato in undicesima posizione prima che un incidente compromettesse definitivamente la sua corsa. Nella curva che precede l'ingresso dei box difatti il centauro francese ha perso il controllo della sua moto ed è finito a terra. Dopo diversi tentativi è riuscito poi a rimetterla in moto e attraversando orizzontalmente la pista è riuscito a fare ingresso nella pit-lane dove due suoi meccanici (allertati dal team principal al momento della caduta) lo stavano aspettando per controllare ed eventualmente riparare i danni alla sua ZX10RR e permettergli così di riprendere la lunga gara belga.

È a quel punto però che Etienne Masson commette il tanto clamoroso quanto grave errore con il quale di fatto rovina la sua intera corsa. Arrivato davanti al suo box infatti il pilota non si accorge dei due meccanici che lo attendono davanti l'ingresso e tira dritto arrivando in fondo alla pit-lane mentre i due uomini del suo team lo inseguono correndo a piedi per cercare di fermarlo. Il francese arresta la sua moto solo alla fine della corsia dei box costringendo così i due meccanici a ripercorrere l'intera corsia in senso contrario spingendo la sua Kawasaki fino al proprio box dove tutta la squadra ha poi potuto controllare i danni riportati dalla sua Kawasaki e ripararli.