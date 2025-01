video suggerito

Che fine ha fatto Mazepin: “Al 99% mi rivedrete in Formula 1”. Ma non farà più il pilota La carriera in Formula 1 di Nikita Mazepin è durata solamente un anno. Più che risultati scadenti a portarlo all’addio alla Haas è stato lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina. Mazepin sa che da pilota non tornerà più, ma è convinto che un giorno in F1 ci sarà ma con un’altra veste. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Nikita Mazepin non ha lasciato una traccia in Formula 1, o meglio ha lasciato un ricordo che però è tutt'altro che positivo. Una stagione, quella 2021, con la Haas: zero punti e una valanga di errori. Avrebbe dovuto correre a lungo con la scuderia americana, ma dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina venne licenziato in tronco. La sua carriera nel circus è finita lì, la delusione è stata enorme, i Gp non li guarda più. Ma il pilota russo ha intenzione di tornare e vuole a farlo in grande stile: da team principal o addirittura da proprietario di un team.

Una sola stagione in F1 per Mazepin, poi l'addio dopo lo scoppio della guerra in Ucraina

Mazepin non ha avuto una carriera spettacolare da giovane, ma è riuscito ad arrivare in Formula 1 grazie a munifici sponsor. Nel 2021 è stato pilota titolare della Haas, un disastro, venne confermato per il 2022, pure per un lungo contratto, ma prima del via del campionato venne sollevato. Lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina lo mise di fatto fuori. Lo sponsor che portava in dote, a causa della guerra, venne meno e il suo posto fu preso da Magnussen. La sua carriera da pilota di Formula 1 è finita lì. Un sogno spezzato, ma ‘solo' per l'ambito della pista: "Non ci saranno trofei di F1 nelle mie bacheche. Li ho segnati, ma non li ho conquistati. Ma ci sono altre cose nella vita".

Mazepin è sicuro che in F1 ci tornerà

Nell'intervista rilasciata a Autosport.com.ru il pilota però ha lanciato un messaggio chiarissimo, lui nel circus ci vuole tornare: "Sto percorrendo la mia strada nel mondo degli affari. Sono sicuro che al 99% mi rivedrete in Formula 1, in fondo ci sono diverse sfumature".

Mazepin non ci va tanto per il sottile. Sa che prima o poi tornerà in quel mondo, ma ancora non sa quale ruolo rivestirà: "In quale ruolo tornerò lo deciderà il destino, ma il business è ciò che soddisfa tutte le mie esigenze esistenziali in questo momento. Credo che ci siano due tipi di cose nella vita: quelle che rafforzano i tuoi punti di forza e quelle che ti aiutano nelle tue debolezze, per ora ho scelto quelli che rafforzano i miei punti di forza, ho i geni del business per eredità, più istruzione, più una base sportiva". Team Principal o proprietario di un team. Da qui non si scappa.

Come prosegue la carriera da pilota di Mazepin

Il pilota classe 1999 ha chiuso con la Formula 1 da pilota, ma chi ha la passione dei motori pilota lo è per sempre. Mazepin sarà in pista molto presto nella 24 Ore di Dubai nella classe sperimentale GTX. Sarà al volante di una Rossa LM GT che guideranno anche l'ex pilota G-Drive Roman Rusinov, che ha finanziato la costruzione della vettura, e Harrison Newey, il figlio di Adrian.