video suggerito

Centinaia di Tesla abbandonate nell’erba in un campo: sono nuove di zecca, è una scelta surreale Un prato incolto ospita centinaia di macchine Tesla nuove di zecca, a rischio di essere rovinate da fauna e flora selvatica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

315 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immaginate di passeggiare in un campo e di ritrovarvi di fronte centinaia di Tesla, apparentemente nuove di zecca, abbandonate. È quello che è accaduto ad un utente di Reddit, che ha poi deciso di postare questa curiosa foto delle tante auto "immerse" nell'erba sui social network. Da lì si è scatenato un tam tam anche mediatico, con il via alle teorie più curiose.

Centinaia di Tesla abbandonate in un campo, la foto curiosa fa il giro del mondo

Nell'immagine condivisa si possono notare tutti questi modelli di Tesla, di diversi colori, una vicina all'altra in alcuni casi quasi nascoste per metà dall'erba alta. La didascalia recita: "Centinaia di Tesla. Model 3 del 2024 e alcuni modelli 3/Y da 22′ e 23′. La maggior parte ha una data di produzione di aprile 2024 e ha ruote con pacchetti non standard, interni di colori misti, maniglie miste argento e nere".

Perché ci sono centinaia di Tesla in un campo

La prima teoria su queste auto della casa statunitense con sede ad Austin e specializzata in vetture elettriche e anche a guida autonoma, arriva proprio dall'autore dello scatto: "Nessun modello ad alte prestazioni da quello che ho visto. (Prototipi di ingegneria?). Circa 4-5 mesi prima di questo c'erano tutti modelli 3/Y da 22-23′ ma non mi sono mai avvicinato abbastanza". Di cosa si tratta dunque? Di auto con difetti di fabbricazione, di sovrapproduzione, di una campagna pubblicitaria sorprendente in stile Elon Musk (l'amministratore delegato e product architect della multinazionale automobilistica Tesla?

Perché in Florida tutte queste Tesla sono state abbandonate in un campo

A svelare l'arcano, sono state alcuni utenti che hanno contattato alcuni rivendicatori locali della zona. È arrivata così la conferma che il campo veniva utilizzato per "parcheggiare" queste Tesla invendute da una concessionaria di Tesla. Alla fine però anche altri negozi del brand hanno sfruttato questa zona per piazzare le loro auto. La rivista the Drive ha contattato proprio Tesla Tampa, che ha confermava che si tratta di un lotto pronto per lo smistamento per i centri di consegna.

Sono tutte auto nuove di zecca che però rischiano di fare i conti con le condizioni del luogo, secondo alcuni utenti che le hanno viste da vicino la data di produzione è di aprile 2024. Il rischio è quello di danni al sottoscocca: The Drive infatti riporta che la fauna selvatica potrebbe approfittare delle fessure della carrozzeria e quindi danneggiare la stessa. Stesso discorso anche per l'erba, con le condizioni climatiche che di certo non migliorerebbero la situazione: le forti piogge potrebbero trasformare la terra in un pasticcio fangoso.

Il rivenditore Tesla di Tampa ha comunque chiarito che tutte le auto saranno poi lavate, pulite e preparate per i centri di consegna. Ma questa presenza di auto in un posto così inusuale è sinonimo di problemi nelle vendite per Tesla? A quanto pare la concessionaria ha spiegato che questa situazione non è indicativa di cattive vendete, ma solo della necessità di tenere macchie invendute in attesa che trovino "casa". Certo è che la scelta della location è un po' particolare, per una scelta che è davvero inspiegabile.