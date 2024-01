C’è un patto segreto sulle condizioni di Michael Schumacher: in Germania è vietato parlarne in TV A distanza di oltre 10 anni dall’incidente in Germania spunta un patto segreto sulla divulgazione di notizie sulle condizioni di Michael Schumacher ancora in vigore: divieto assoluto di parlarne in TV. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Dopo oltre dieci anni l'incidente sugli sci a Meribel che ha stravolto la sua vita, le notizie riguardo le attuali condizioni di Michael Schumacher sono ancora pochissime. Solo raramente infatti qualcuno della ristrettissima cerchia di persone a cui la moglie Corinna permette di vedere il sette volte campione del mondo di Formula 1 si è lasciato sfuggire qualche piccola informazione sullo stato di salute dell'ex pilota tedesco né tantomeno sulle cure da lui ricevute, squarciando leggermente quel muro di silenzio eretto dalla famiglia.

Come rivelato dall'avvocato di famiglia, c'è un motivo giurisprudenziale dietro questo assoluto riserbo, ma neanche questo aveva sciolto i dubbi riguardo ad una domanda che in tantissimi si sono sempre posti: perché in TV in Germania dal 2013 ad oggi non si è mai parlato delle condizioni di quello che è considerato un vero e proprio monumento nazionale?

A dieci anni di distanza però sembra essere finalmente arrivata una risposta: ci sarebbe un patto segreto stipulato tra tutte le principali emittenti televisive tedesche che vieterebbe loro di svelare alcun particolare riguardo la sfera personale di Michael Schumacher. Un accordo, tenuto nascosto per un'intera decade, divenuto di dominio pubblico a causa del recentissimo ‘caso Cora‘ scoppiato in Germania.

L'ex moglie di Ralf Schumacher, fratello della leggenda Ferrari e anch'esso ex pilota di Formula 1, Cora-Caroline Brinkmann, famosa modella e conduttrice televisiva tedesca, ha infatti lasciato dopo soli tre giorni il famosissimo reality tedesco ‘Ich bin ein Star' (in cui un gruppo di Vip deve sopravvivere nella giungla) del network RTL (la più grande emittente privata d'Europa) ufficialmente per motivi di salute ("Una forte tosse").

Le tempistiche e la motivazione non hanno però convinto nessuno scatenando delle approfondite indagini giornalistiche che avrebbero portato ad una conclusione diversa: Cora sarebbe in realtà stata estromessa dal programma perché i vertici dell'emittente erano preoccupati del fatto che, durante una crisi di fame o di panico, potesse rivelare informazioni riservate sulle condizioni dell'ex cognato Michael Schumacher (al quale è stata vicina, così come alla moglie Corinna e ai figli Mick e Gina-Maria, anche dopo il divorzio da Ralf Schumacher avvenuto nel 2015).

Questa verità scoperta ha però portato i giornalisti del quotidiano tedesco Bild a porsi un'altra domanda: perché i produttori di una trasmissione televisiva dovrebbero avere paura di rivelazioni su Michael Schumacher che di certo farebbero aumentare l'audience? E proprio la ricerca della risposta a questa domanda avrebbe fatto scoprire loro l'esistenza del "Freiwillige Schumi – Kontrolle FSK", un accordo segreto tra i principali broadcaster tedeschi con il quale si sono impegnati a non divulgare alcuna informazione riguardo la sfera privata di Michael Schumacher e, soprattutto, dettagli sulle sue condizioni di salute dopo l'incidente. E a vigilare sul rispetto di tale patto vi sarebbe l'FSK, l'organo di autoregolamentazione volontaria dell'industria cinematografica tedesca.

