L'ex moglie del fratello di Schumacher allontanata da un reality per paura che parlasse di Michael L'ex moglie di Ralf Schumacher è stata allontanata dopo tre giorni da un reality show tedesco per paura che potesse fare rivelazioni in diretta sulle condizioni di salute di Michael. Il canale televisivo ha un 'gentlemen's agreement' con la famiglia Schumacher al riguardo.

A cura di Paolo Fiorenza

In Germania c'è grande rispetto per il dramma umano di Michael Schumacher e tranne rari scivoloni, come quando una rivista pubblicò una finta intervista all'ex pilota della Ferrari fatta con l'intelligenza artificiale, non c'è nessuna volontà di superare la cortina eretta dalla moglie Corinna a protezione della privacy del 55enne. Si spiega così la decisione del canale televisivo RTL di estromettere dopo tre giorni dal reality ‘Ich bin ein Star', la versione tedesca dell'inglese ‘I'm a Celebrity', l'ex moglie del fratello di Michael, Ralf, per paura che rivelasse segreti sulla salute del sette volte campione del mondo di Formula 1.

Michael Schumacher col fratello Ralf nel 2004

La 47enne Cora-Caroline Brinkmann è una modella e conduttrice televisiva tedesca che è stata sposata dal 2001 al 2015 con Ralf Schumacher, dal quale ha avuto un figlio, David. Secondo quanto svela il Sun, la donna sarebbe stata scaricata dopo solo tre giorni di permanenza nella giungla dai produttori dello show con motivi ben diversi da quelli comunicati ufficialmente. I vertici dell'emittente televisiva erano infatti preoccupati che Cora potesse essere troppo loquace e rivelare in diretta, dunque senza possibilità di intervenire, informazioni riservate sulle condizioni di Michael Schumacher a dieci anni dall'incidente sugli sci che ha cambiato per sempre la vita del tedesco.

Cora con Ralf Schumacher nel 2002: i due erano sposati da un anno, si sarebbero lasciati nel 2015

Qualsiasi indiscrezione violerebbe un implicito ‘gentlemen's agreement' tra il network RTL e la famiglia del pilota per non intromettersi nella vita personale del campione. Cora è stata vicina a Michael e a sua moglie Corinna durante il suo matrimonio con Ralf e si dice che le due donne abbiano ancora una relazione "rispettosa ma non stretta" tra loro. Lo stesso Ralf si era congratulato con la sua ex moglie per essere entrata in ‘Ich bin ein Star' e aveva rivelato che avevano discusso del suo ruolo nel reality show, aggiungendo che erano in buoni rapporti e che non pensava che lei avrebbe fatto alcuna rivelazione sul fratello: "Credo che lei voglia trovare un tema tutto suo e non voglia riprendere il nostro passato comune. Dopotutto è successo molto tempo fa".

Fatto sta che qualche ora fa lo show televisivo ha annunciato l'uscita della donna sui propri social, adducendo motivi di salute: "Cora soffre di una forte tosse e ha deciso che non si sente più in forma per l'avventura nella giungla. Le auguriamo tutto il meglio". La verità sarebbe invece diversa e avrebbe a che fare con la fitta coltre che da anni circonda quello che resta del Michael Schumacher che conoscevamo.

