Il grande momento è arrivato. Carlos Sainz sta per vivere il suo primo weekend da pilota della Ferrari, esordirà in Bahrain, dove per la terza volta si corre la prima gara della stagione. La seconda, e al momento, ultima gara d'esordio è datata 2010, vinse uno spagnolo che esordiva sulla Ferrari, Fernando Alonso. La cabala non ha un valore ufficiale, ma chi sa che Sainz e il team di Maranello non pensino anche a questo. In punta di piedi il figlio d'arte si appresta a guidare una vettura che sulla carta è molto migliorata rispetto a quella della passata stagione, e lui è pronto: "Avrei voluto fare di più ovviamente per i giorni avuti è stato un buon lavoro per essere il più preparati possibile. Ho fatto tanto simulatore e tre giorni in Bahrain pista. Mi sento pronto per provarci".

Vediamo quando sarò pronto

Sarà un grande esordio, Sainz è solo il terzo spagnolo che guiderà la Ferrari in Formula 1 (dopo De Portago e Alonso). Nella conferenza stampa della vigilia ha detto che aver cambiato spesso team (ha guidato per Toro Rosso, Renault e McLaren) gli tornerà utile e a differenza di Perez che si è preso un discreto margine per ambientarsi pensa di essere già al top: "Credo che mi possa aiutare aver girato più team, ma posso dire che non c’è una regola precisa. Dipende dalla vettura, dalle sensazioni e dalle prime gare, sono sicuro che se si ha un buon feeling ci si può esprimere subito a buon livello, per alcuni ci vogliono una o due gare, vediamo quando sarò pronto per spingermi al limite della vettura".

La Ferrari rappresenta il sogno della mia vita

La Ferrari anche se non vince da qualche anno è diversa da tutte le altre scuderie, questo è evidente a Sainz, che lo ha capito subito incontrando, anche in un periodo avaro di socialità, i tifosi della Rossa di Maranello. Di sicuro lo spagnolo si sta godendo il momento che sognava sin da bambino e cioè quello di guidare per la Ferrari: