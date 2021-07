L'ex pilota della Ferrari in Formula 1 Carlos Reutemann è morto oggi all'ospedale di Santa Fe, in Argentina, dove era ricoverato nel reparto di terapia intensiva a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Dopo Juan Manuel Fangio fu il driver argentino che più ha brillato in F1, dove vinse 12 gare e nel 1981 sfiorò il titolo mondiale con la Williams. Chiusa la carriera da pilota è tornato in Patria dove è stato un apprezzato politico: nel 1991 è stato eletto governatore di Santa Fe e poi rieletto nel 1999, e adesso stava effettuando il suo quarto mandato come senatore nel parlamento nazionale.

L'ex driver di Ferrari e Williams in F1 era stato da poco ricoverato nuovamente in terapia intensiva nella clinica di Santa Fe in quanto versava in gravi condizioni a causa di emorragie gastrointestinali e ulteriori problemi ai reni. Il quadro clinico di Reutemann nelle ultime ore prima della morte era peggiorato.

Ad annunciare la morte dell'ex pilota di Formula 1 da anni in lotta con una malattia che lo ha costretto più volte ad essere ricoverato in terapia intensiva è stata la figlia Cora che ha affidato a Twitter l'ultimo saluto al padre: "Papà è partito in pace e dignità dopo aver combattuto come un campione con un cuore forte e nobile che lo ha accompagnato fino alla fine. Sono orgogliosa e benedetta per il padre che ho avuto. So che mi accompagnerà ogni giorno della mia vita fino a quando non ci incontreremo di nuovo nella casa del Signore" le parole con cui ha annunciato la dipartita del papà (notizia che la stessa figlia aveva dovuto smentire qualche giorno fa).