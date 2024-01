Carles Falcòn ricoverato in gravi condizioni dopo un terribile incidente alla Dakar 2024 Falcon ricoverato in gravi condizioni dopo il terribile incidente durante la seconda tappa della Dakar 2024: il pilota spagnolo è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Al Duwadimi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Carles Falcon ricoverato dopo un bruttissimo incidente nella seconda tappa della Dakar 2024. Il motociclista spagnolo, alla sua seconda partecipazione al rally raid, è stato immediatamente trasportato all'ospedale di Al Duwadimi.

Il comunicato degli organizzatori della Dakar: “Lo spagnolo Carles Falcón è caduto al chilometro 448 della prova speciale di oggi, alle 15:52 ora locale (13:52 ora italiana)”, hanno dichiarato gli organizzatori nel comunicato diffuso sull’accaduto. “Immediatamente allertati da un pilota che seguiva, gli organizzatori hanno inviato un elicottero medico, che ha trattato il corridore ferito, in condizioni considerate gravi. Falcon è stato trasportato in elicottero all’ospedale Al Duwadimi. Un rapporto completo sarà disponibile nelle prossime ore”.

Falcón, partecipante alla categoria Original by Motul, è caduto al chilometro 448 (a soli 15 chilometri dal traguardo) ela situazione è parsa subito molto grave: il colpo è stato forte e quando l'elicottero è arrivato, 16 minuti dopo aver ricevuto l'allarme da un pilota che lo seguiva e aveva assistito alla caduta, i medici hanno dovuto procedere alla rianimazione “perché non aveva polso".

Una volta rianimato e stabilizzato Carles Falcón è stato trasferito in aereo all'ospedale Al Duwadimi, dove è ricoverato in terapia intensiva. All'arrivo sono stati effettuati diversi accertamenti per verificare l'entità e la gravità delle ferite riportate, avendo sbattuto la testa direttamente al suolo e l'organizzazione attende i risultati per prendere una decisione: “Dobbiamo decidere cosa fare, se lo opereremo o lo stabilizzeremo e lo manderemo a Riyadh per valutare lì il dà farsi. Non abbiamo ancora il quadro totale".

Ciò che l'organizzazione non può garantire, almeno per ora, è che il pilota spagnolo sia fuori pericolo: "Per questo bisognerà aspettare ancora un po' e vedere, soprattutto, che danni ha alla testa o se avrà un ictus. La situazione più grave riguarda la testa".