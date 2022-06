Capolavoro Leclerc, è in pole position a Baku: Perez e Verstappen alle sue spalle Charles Leclerc in pole position nel Gran Premio di Formula 1 di Baku. Eccezionale il giro finale del monegasco che ha portato la sua Ferrari davanti alle Red Bull di Perez e Verstappen.

A cura di Marco Beltrami

A Baku la Ferrari vola e conquista la sesta pole position grazie ad una magia di Charles Leclerc, che ha piazzato un giro eccezionale nel finale del Q3, prendendosi il primo posto nella griglia di partenza dell'ottavo Gran Premio di Formula 1 della stagione. Eccezionale il monegasco che ha conquistato così l'ottava prima fila della stagione, eguagliando il record ferrarista di Schumacher. Alle sue spalle ci saranno le due Red Bull di Perez, e Verstappen, con Sainz quarto.

Qualifiche come da copione vissute ad alta intensità, con emozioni già nel Q1. Il più veloce è stato il leader della classifica mondiale Max Verstappen che ha preceduto il compagno di scuderia Perez, che aveva fatto registrare il primo tempo nelle FP3 di ieri. A seguire le Ferrari di Leclerc e Sainz, in una sessione contraddistinta anche dallo schianto di Stroll nel finale, con bandiera rossa in pista. Tra gli eliminati in Q1, oltre proprio a Stroll, anche Magnussen, beffato da Bottas, e poi Schumacher, Albon e Latifi.

Nel Q2 le Rosse partono forte e infatti a conti fatti riescono a collezionare tempi migliori di Max Verstappen. Il più veloce sul tracciato di Baku però è rimasto Perez, che ha chiuso davanti a Leclerc e Sainz, con l'olandese quarto. Spavento per Vettel, passato nonostante un incontro ravvicinato con il muro, mentre sono rimaste fuori le due McLaren con Norris e Ricciardo. A completare l'elenco degli esclusi anche Ocon e le due Alfa Romeo di Zhou e Bottas.

Anche il rush finale per definire la griglia di partenza del GP Azerbaigian si è confermato spumeggiante. Inizio a spron battuto per la Ferrari, che con Sainz ha collezionato il miglior tempo. Il capolavoro però è arrivato poco dopo, con Leclerc che è riuscito a fare meglio di tutti ottenendo la 15a pole della carriera, anticipando le due Red Bull e poi il compagno di scuderia. Grande soddisfazione di Charles nel post-qualifiche: "Mi è sembrato un bel giro, ovviamente tutte le pole position sono belle, ma questa non me l'aspettavo. Perché pensavo la Red Bull fosse più forte. Nel finale ho messo tutto insieme e sono estremamente contento. Sono molto entusiasta per domani, ma so che ci sono tanti punti difficili, a livello di passo gara siamo cresciuti, sarà molto interessante, spero andremo bene anche qui. Vediamo soprattutto la gestione delle gomme".

I tempi delle qualifiche del GP Baku di Formula 1