Qualifiche F1 oggi in TV, orari su TV8 e Sky del GP Arzebaijan a Baku in diretta

Alle ore 16 scattano le Qualifiche del Gran Premio di Baku, che verranno trasmesse in diretta da Sky che le manderà in onda sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1). Diretta esclusiva. In differita le Qualifiche si potranno seguire invece naturalmente su Sky, ma anche in chiaro su Tv8, a partire dalle 18:30. Le Qualifiche dell'Azerbaigian saranno visibili anche in streaming. Potranno farlo gli abbonati di Sky utilizzando l'app di Sky Go e anche quelli di Now.