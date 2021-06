Il calendario di Formula 1 del 2021 prevede 23 Gran Premi, ma molte gare sono in bilico, lo sono quasi tutte quelle che si corrono fuori dall'Europa. Dopo la rinuncia del GP del Canada, che alla fine dopo un giro tortuoso è stato sostituito da una gara bis in Austria, dà forfait anche il circuito di Singapore che per il secondo anno consecutivo non si disputerà. E ora ci si chiede già come sarà rimpiazzato il Gran Premio di Singapore.

A causa della pandemia, che in molti paesi del mondo è ancora una grande emergenza, da tempo si diceva che la gara asiatica sarebbe stata cancellata, quelle voci che giravano da giorni sono state confermate oggi. Il Gran Premio di Singapore, che è stato ininterrottamente in programma tra il 2008 e il 2019, anche in questa stagione non si terrà. Una gara particolare quella disputata nella ‘Città del Leone' e che è stata la prima di sempre a corrersi in notturna. L'annuncio ufficiale non è ancora arrivato, ma la notizia è certa. Ora ci si interroga già sul futuro. Perché l'intento della Formula 1 quest'anno è chiaro. Le gare che non si disputano vengono sostituite, insomma non diminuirà il numero di Gp in calendario.

Naturalmente inizia a sperare il Mugello che lo scorso anno entrò in calendario per la prima volta e si tenne a settembre sfruttando proprio il buco lasciato da Singapore e che potrebbe tenersi poche settimane dopo il Gran Premio d'Italia di Monza. Ma al momento sembrano altre le piste che hanno maggiori chance di conquistare un posto in calendario. Innanzitutto si parla di una seconda gara negli Stati Uniti, sul circuito di Austin nel Texas, dove si dovrebbe tornare nel 2021. Ma resta viva l'ipotesi della Turchia, che era già stata scelta per sostituire il Canada ma che a causa dell'aumentare dei contagi è stata depennata dalle gare del 2021.