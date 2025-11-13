Cambio gomme invernali 2025, quando scatta l’obbligo: data, multe e periodo di tolleranza

Il 15 novembre 2025 scatta l’obbligo delle gomme invernali: la data per effettuare il cambio per passare agli pneumatici invernali (in alternativa alle catene da neve). Quando e dove è obbligatorio averle, e le multe per chi viola la legge del codice della strada.

La scadenza stabilita per montare le gomme invernali sulla propria automobile è ormai imminente: dal 15 novembre 2025 in Italia scatta l'obbligo di avere pneumatici invernali contrassegnati dalla sigla M+S, cioè Mud and Snow (fango e neve) o, in alternativa, avere a disposizione nel bagagliaio le catene da neve da utilizzare in caso di necessità. Nessuna modifica ai termini rispetto al passato. Nel rispetto del codice della strada per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge (cioè multe fino a 338 euro) infatti dal 15 novembre 2025 al 15 aprile 2026 sarà obbligatorio aver montato sulla propria vettura le gomme invernali.

Quando cambiare le gomme invernali 2025: la data e il periodo di tolleranza

Il 14 novembre 2025 è la data entro la quale bisogna effettuare il cambio gomme e passare da quelle estive a quelle invernali. Termina infatti tale giorno il periodo di tolleranza per montare gli pneumatici invernali sulla propria auto apertasi il 15 ottobre. Quella la data in cui scade la fascia temporale per compiere tale operazione obbligatoria e mettersi in regola per evitare così di vedersi comminate le sanzioni previste dalla legge per tale infrazione.

Quali gomme invernali montare sull'auto

Se sulla propria auto si dispone già di gomme All Season o quattro stagioni si può non effettuare il cambio gomme, a condizione che queste riportino la sigla M+S sul fianco ed un codice di velocità uguale o superiore a quello indicato sulla carta di circolazione. Le coperture invernali sono facilmente riconoscibili in quanto sono contrassegnate con la sigla M+S, cioè le iniziali di "Mud e Snow" (fango e neve in inglese). La sicurezza maggiore è assicurata quando è presente anche la sigla 3PMSF con una montagna a tre punte con un fiocco di neve come simbolo.

Dove è obbligatorio montare le gomme invernali

L'obbligo di montare le gomme invernali non vale per tutte le situazioni. Ci sono difatti alcune tipologie strade in cui dal 15 novembre 2025 al 15 aprile 2026 è obbligatorio aver montato gli pneumatici invernali, ma ce ne sono altre dove non è obbligatorio. L’obbligo è previsto su tutte le strade extraurbane ed in autostrada, e viene segnalato con la specifica segnaletica verticale (di colore bianco-verde o bianco-blu). L'obbligo di avere le gomme invernali può anche essere imposto anche nei centri abitati, soprattutto in quelli situati ad alta quota, nel caso in cui le condizioni metereologiche lo richiedessero. Al di là di ciò che è previsto per legge, anche se negli ultimi inverni si sta registrando una ridotta frequenza di nevicate, è consigliabile sempre attenersi alla regola dei 7° C: sotto tale soglia di temperatura, è sempre opportuno montare gomme adeguate a strade ghiacciate, scivolose e potenzialmente pericolose che garantiscono performance superiori in termini di tenuta di strada e di sicurezza su asciutto e bagnato.

Chi deve effettuare il cambio gomme a novembre 2025

Il cambio gomme per montare pneumatici invernali è un'operazione obbligatoria per tutti gli automobilisti, con alcune eccezioni. Innanzitutto si può optare per la seconda alternativa concessa dal codice della strada, cioè disporre di catene da neve a bordo del veicolo.

L'obbligo del cambio gomme per passare alle invernali non vale per chi ha già montato un gomme 4 stagioni (All-Season) o per chi sulla propria vettura dispone già di pneumatici con indice di velocità uguale o superiore a quello indicato sul libretto. Per conoscere l’indice di velocità delle gomme montate sull'auto basta controllare il codice alfabetico presente sul fianco delle stesse: ad ogni lettera corrisponde una velocità massima alla quale quella gomma può viaggiare.

Quali multe per chi non ha le gomme invernali

Chi, nel periodo indicato, non rispetta l’obbligo degli pneumatici invernali e non dispone di catene a bordo viola la legge e può vedersi comminare una multa salata. La sanzione pecuniaria prevista dalla normativa, disciplinata dal nostro Codice della Strada, per chi circola sprovvisto di gomme invernali o di catene da neve a bordo su strade in cui vige l’obbligo varia a seconda della strada su cui si sta circolando.

Multa da 41 a 169 euro per chi viola l'obbligo su strade urbane nei centri abitati; sanzione pecuniaria da 85 a 338 euro su strade extraurbane; da 80 a 318 euro se avviene in autostrada.

L’agente che accerta tale violazione del codice della strada, a sua discrezione, ha la possibilità di comminare un'ulteriore sanzione: disporre il fermo del veicolo finché non verrà messo in regola con la normativa, ossia fino a quando non verranno montate le gomme invernali o installate le catene da neve.