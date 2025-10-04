Cambia la griglia di partenza del GP Singapore: DRS illegale e arriva una doppia squalifica

Le Williams di Alexander Albon e Carlos Sainz sono state squalificate dalle Qualifiche del GP di Singapore. Albon e Sainz partiranno dall’ultima fila. Si modifica in modo sostanzioso la griglia di partenza.

Le Williams sono state squalificate dalle Qualifiche del Gran Premio di Singapore perché l'apertura dell'alettone posteriore, cioè il DRS, era superiore al massimo consentito di 85 millimetri. Squalifica dunque per Albon e Sainz. Ora la Williams chiederà formalmente di partecipare alla gara dall'ultima fila con i suoi due piloti. La richiesta sarà accolta.

Squalificate le Williams di Albon e Sainz dalle Qualifiche

Quindi Alexander Albon e Carlos Sainz sono stati squalificati dalle qualifiche perché le due Williams non hanno superato i controlli post-qualifica sugli alettoni posteriori. La FIA ha diramato la nota del delegato tecnico Jo Bauer che ha spiegato nel dettaglio l'accaduto: "Le posizioni regolabili dell'elemento superiore dell'alettone posteriore sono state controllate sulle vetture numero 23 (Albon) e 55 (Sainz) hanno superato il limite massimo di 85 mm su entrambi i lati dell'area esterna dell'alettone posteriore. Ciò viola l'articolo 3.10.10 g. del Regolamento Tecnico, che riguarda il sistema di riduzione della resistenza aerodinamica (DRS) e stabilisce che in tutti i punti lungo l'apertura alare, quando il DRS è in stato di dispiegamento, le due sezioni dei profili alari posteriori devono avere uno spazio minimo compreso tra 9,4 mm e 85 mm. viene applicata la sanzione standard applicabile alle violazioni tecniche".

La Williams: "Accettiamo la decisione della FIA"

Seguendo la procedura standard i due piloti, dodicesimo e tredicesimo nelle Qualifiche, sono stati squalificati. La Williams in un comunicato ha mostrato tutta la propria delusione per l'accaduto che rende ancora peggiore il sabato di Albon e Sainz, che partiranno nei bassifondi della griglia. Il team principal Wolves si è cosparso il capo di cenere: "È una profonda delusione per il team e stiamo indagando con urgenza su come sia successo. Non abbiamo mai cercato un vantaggio in termini di prestazioni e le ali posteriori avevano superato i nostri controlli in precedenza, ma c'è solo una misurazione che conta e accettiamo pienamente la decisione della FIA".

Sainz e Albon saranno riammessi per il GP Singapore

Perché saranno comunque al via di Singapore, perché la FIA darà il là alla loro riammissione, come esattamente accaduto a Ocon due settimane fa a Baku. La griglia di partenza comunque cambia per i piloti classificati dal dodicesimo posto in giù. Questa è la griglia di Singapore 2025 riveduta e corretta.

1ª fila: George Russell (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull)

2ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Kimi Antonelli (Mercedes)

3ª fila: Lando Norris (McLaren), Lewis Hamilton (Ferrari)

4ª fila: Charles Leclerc (Ferrari), Isack Hadjar (Racing Bulls)

5ª fila: Ollie Bearman (Haas), Fernando Alonso (Aston Martin)

6ª fila: Nico Hulkenberg (Sauber), Liam Lawson (Racing Bulls)

7ª fila: Yuki Tsunoda (Red Bull), Gabriel Bortoleto (Sauber)

8ª fila: Lance Stroll (Aston Martin), Franco Colapinto (Alpine)

9ª fila: Esteban Ocon (Haas), Pierre Gasly (Alpine)

10ª fila: Alexander Albon (Williams), Carlos Sainz (Williams)