Cambia la griglia di partenza del GP Baku, pesante penalità dopo le Qualifiche: ne beneficia Norris Pierre Gasly è stato squalificato dalle Qualifiche del Gran Premio di Baku. Il francese partirà ultimo. L’irregolarità dell’Alpine aiuta Lando Norris, che guadagna una posizione in griglia di partenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

A distanza di qualche ora dal termine delle Qualifiche del Gran Premio di Baku si modifica la Griglia di Partenza, anche se nulla cambia per Charles Leclerc, che in Azerbaigian ha conquistato la quarta pole position consecutiva, né per Carlos Sainz, che resta al terzo posto. La sanzione è pesante per Pierre Gasly, che è stato addirittura squalificato dalle Qualifiche e che dunque precipita all'ultimo posto.

Pierre Gasly squalificato dalle Qualifiche del Gp di Baku

Il pilota francese è stato sanzionato con la squalifica dopo che il delegato tecnico della FIA Jo Bauer ha riscontrato un flusso di carburante superiore a quello consentito di 100 kg/h (ex art. 5.2.3. del regolamento tecnico). Gasly si è presentato dai commissari di gara e dopo aver ricevuto la sanzione ha parlato brevemente con la stampa dicendo: "Il team ha avuto un guasto tecnico inaspettato di breve durata che ha aumentato il flusso di massa del carburante più del previsto in modo transitorio. La causa è stata concordata dallo staff tecnico della FIA".

Gasly si era piazzato al tredicesimo posto e ora scivola all'ultimo, cioè al ventesimo, dietro pure a Zhou, che aveva diverse penalità da scontare e al compagno di squadra Esteban Ocon, che ha vissuto un sabato davvero orrido. Ha rischia una penalità pure George Russell, che i commissari hanno ‘salvato' con una reprimenda. Multa pesante per Albon della Williams.

La Griglia di Partenza del Gp di Baku

1ª fila: Charles Leclerc (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren)

2ª fila: Carlos Sainz (Ferrari), Sergio Perez (Red Bull)

3ª fila: George Russell (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull)

4ª fila: Lewis Hamilton (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin)

5ª fila: Franco Colapinto (Williams), Alex Albon (Williams)

6ª fila: Oliver Bearman (Haas), Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

7ª fila: Nico Hulkenberg (Haas), Lance Stroll (Aston Martin),

8ª fila: Daniel Ricciardo (Racing Bulls) Lando Norris (McLaren),

9ª fila: Valtteri Bottas (Sauber), Esteban Ocon (Alpine),

10ª fila: Zhou Guanyou (Sauber) Pierre Gasly (Alpine),